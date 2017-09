Il miele di Valdivia

Per questo in Cile la Fundaciòn Diocesana de Desarrollo Social de Valdivia (Fundesval), a partire dal 1980, ha inserito l'apicoltura tra i progetti per promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico della popolazione della regione di Valdivia, e specialmente di coloro che vivono in condizioni di difficoltà. Il progetto coinvolge circa 100 famiglie di contadini, di cui il 20% sono di origine mapuche. I mapuche sono uno dei popoli indigeni del Cile che, dopo aver opposto fiera resistenza agli Spagnoli fino al XIX secolo, sono ridotti oggi a una minoranza di sole 130.000 persone che si trova a contrastare lo sfruttamento, la fame, le malattie e la disperazione di essere privati dei diritti elementari. Il progetto di apicoltura consente ai contadini di acquisire una formazione tecnica, di migliorare l'alimentazione familiare e soprattutto di prendere parte in prima persona alla ricostruzione di un tessuto sociale che era stato completamente distrutto da anni di dittatura. L'esportazione del miele attraverso i canali del commercio equo e solidale ha consentito a Fundesval di incrementare il progetto e soprattutto di aumentare il reddito per ogni famiglia. Il miele prodotto dai contadini di Valdivia è un miele totalmente naturale che non subisce alcun processo di pastorizzazione. La sua produzione rispetta i ritmi biologici delle api e della natura circostante, contribuendo attraverso l'impollinazione alla preservazione e alla riproduzione di piante autoctone, preziose testimoni di biodiversità. Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes