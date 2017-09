Il momento di fare qualcosa

Parliamo con Sean Hepburn Ferrer di All children in school, un progetto umanitario per scolarizzare i bambini dei paesi più poveri del mondo, in appoggio alla campagna dell'Unicef già in atto per fornire l'educazione di base a 120 milioni di minori in dieci anni. A supporto di questo progetto l'associazione Audrey Hepburn Children's Fund, gestita dal figlio Sean, ha realizzato il cd di world music All children in school, pubblicato in Italia dalla Forrest Hill Records. Il cd si può acquistare presso i punti vendita del consorzio "Le botteghe della Solidarietà", le librerie "Fnac", e del "Gruppo Arion", i megastore "Messaggerie musicali" e i negozi specializzati. Come nasce e in cosa consiste il progetto All children in school? All children in school è il modo in cui l'Audrey Hepburn Children's Fund vuole rinnovare, a distanza di dieci anni, il suo rapporto con l'Unicef. Nel '93, dopo la scomparsa di mia madre, abbiamo innanzitutto creato un fondo presso l'Unicef dedicato alla sua memoria che si chiamava Audrey Hepburn Memorial Fund e, l'anno dopo, l'Audrey Hepburn Children's Fund, che è il nostro veicolo per lavorare nel mondo della beneficenza. Inizialmente, il fondo era dedicato alla diffusione dell'educazione in quattro paesi (in un secondo momento ne abbiamo aggiunto un quinto) che mia madre, durante i suoi viaggi, aveva trovato a tal punto sprovvisti di infrastrutture da sperare che un giorno il corso della storia di queste nazioni sarebbe potuto cambiare anche attraverso la scolarizzazione. Questi paesi sono tutti della fascia subsahariana: Somalia, Sudan, Eritrea, Etiopia e, dopo un anno, il Ruanda. A distanza di dieci anni, rinnoviamo il nostro impegno con l'Unicef collaborando a un programma già esistente, cui i governi dei paesi sviluppati hanno già aderito e che consiste nell'istruire 120 milioni di bambini (dei quali 2/3 sono femmine) che non hanno accesso all'educazione di base. Il nostro modo di partecipare a questo progetto si chiama, appunto, All children in school. Perché un cd come strumento di diffusione del vostro progetto? Alla base del lavoro dell'Audrey Hepburn Children's Fund c'è sempre l'idea di creare dei prodotti: campagne di marketing per a una causa benefica, mostre (una è in corso in Giappone e presto verrà in Italia), un libro che io ho scritto (da noi uscirà per la TEA l'anno prossimo) o questo cd. Invece di organizzare la classica serata di raccolta fondi della quale, una volta finita, non si parla più, volevamo realizzare un prodotto che avesse un po' più di vita e porci come un vero partner business per l'Unicef, perché oggi il mondo della beneficenza è diventato complicato a causa di alcuni organizzatori che in passato hanno sottratto il ricavato dei grandi concerti di solidarietà. Dopo queste esperienze negative, viene spontaneo chiedersi: "Ma mi avranno fregato? I soldi andranno realmente alla causa per cui sto lavorando?". Ecco perché, fra tutte le organizzazioni, abbiamo scelto come partner principale l'Unicef: non solo perché ci lavorava mia madre, ma anche perché è la fondazione per bambini più grande al mondo, con un budget annuo di più di un miliardo di dollari. L'Unicef ha una base governativa nelle sedi di New York e Ginevra, ma le altre sedi nel resto del mondo sono delle "licenze", delle Ong con dipendenti che hanno avuto l'autorizzazione dalla casa madre per raccogliere fondi a suo nome, ma i cui stipendi sono pagati dai governi locali: ciò garantisce che tutti i soldi raccolti vadano direttamente ai progetti per l'infanzia. L'Audrey Hepburn Children's Fund ne trattiene solo il 20% per le spese, ma il resto va tutto all'Unicef. Come sono stati selezionati gli artisti e i pezzi inseriti in questo cd? Facciamo un passo indietro. Portare a scuola 120 milioni di bambini costerebbe 8 miliardi di dollari l'anno, cioè otto volte il budget annuo dell'Unicef... Portare a scuola 120 milioni di bambini costerebbe 8 miliardi di dollari l'anno, cioè otto volte il budget annuo dell'Unicef, cifra che questa organizzazione utilizza per tutte le campagne che sostiene. Una grossa parte di ciò che gestisce, inoltre, non è in denaro ma in aiuti umanitari, inviati dai governi in caso di catastrofi naturali, che non si possono quantificare economicamente. Un esempio: se la Svezia invia in una zona colpita da una calamità naturale un aereo con personale medico e farmaci, questo intervento non è monetizzabile, perché, se dovessimo pagare ogni aspirina e ogni ora di lavoro di un medico, avremmo una spesa da 25 milioni di dollari! Pensiamo agli aiuti che stanno confluendo adesso nel sud degli Stati Uniti dopo l'uragano Kathrina: grazie a Bush l'America sta regredendo da un paese sviluppato a un paese in via di sviluppo! Comunque, l'apporto della nostra fondazione è molto limitato, ma l'importante è partire dai 25 paesi in fondo alla lista delle nazioni più povere del mondo. Abbiamo preso come nazioni pilota l'Iraq e l'Afghanistan perché riteniamo che un grande aiuto per i bambini non scolarizzati non sia soltanto fornire loro i libri o la valigetta che si chiama school in a box (un kit completo di tutto ciò che serve per "fare scuola"), ma formare dei maestri. Ancora un esempio: in Afghanistan negli ultimi 15 anni non c'è stata un'educazione formale, perciò in una classe di prima elementare ci sono alunni di cinque anni e altri di quindici. Solo per affrontare questo problema un maestro deve avere una formazione adeguata alla situazione: è fondamentale istruire il corpo docente e fornirgli il budget sufficiente, dando l'avvio a un sistema educativo nei singoli paesi, anche perché l'Unicef non potrà assisterli in eterno. E, dunque, dobbiamo iniziare a piccoli passi. Oggigiorno siamo arrivati a un punto in cui c'è la tecnologia, ma non c'è la volontà, ci sono i soldi ma la beneficenza non è più un lavoro per il singolo individuo: ognuno di noi, comprando il cd o facendo un regalo per Natale, può dare un suo contributo fattivo, anche se non può risolvere il problema perché ormai si parla di cifre esorbitanti. Bisognerebbe fare come Bob Geldof con il Live 8: ha messo in serio imbarazzo i governi del mondo, costringendoli a eliminare non i debiti principali ma gli interessi supplementari su prestiti che erano stati stabiliti negli anni '70 con tassi del 10-12%. E' cosa nota che i paesi debitori avevano già saldato abbondantemente il debito principale e stavano ripagando gli interessi supplementari. Ora che sono stati anati, potranno finalmente essere investiti diversamente. E' poi è importante che in ogni famiglia ci sia una persona che agisca politicamente, partendo da gesti semplici come la raccolta differenziata fino ad azioni di pressione sul governo del proprio paese, attraverso gli strumenti contemplati in democrazia, al fine di metter in cima alla lista delle priorità queste problematiche. E' la nostra ultima possibilità perché fra vent'anni la Cina avrà un'economia pari a quella dell'Europa e dell'America e noi non saremo più in posizione di farlo perché quello che loro guadagneranno, noi lo perderemo. Questa è la filosofia perversa di un mercato libero che noi abbiamo creato e all'interno del quale dobbiamo vivere e morire. E' un po' come un re che sta invecchiando e che prima di abdicare concede l'Amnistia: se guardiamo alla storia del mondo, siamo un po' in questa posizione. Il momento di fare qualcosa è adesso perché più si va avanti, più si crea una distanza. Tutto ciò genera odio. E io penso che la maniera migliore di combattere il terrorismo sia l'educazione. Spendere miliardi per bombardare è già stato fatto e non ha mai risolto niente. Tornando al cd, gli artisti in qualche modo si sono "autoselezionati", nel senso che abbiamo fatto una lista dei desideri con in mente un piano decennale, di sicuro con un concerto futuro, non so ancora bene come sarà strutturato, ma più avanti si farà. Gli artisti che erano più adatti dal punto di vista creativo e che ci hanno messo meno bastoni fra le ruote con le case discografiche, il management e i diritti, sono stati i primi a essere scelti, anche perché hanno compreso meglio il valore del progetto. C'erano due grandi rockstar (di cui preferisco tralasciare i nomi) che ci avrebbero decisamente aiutato a lanciare il progetto offrendoci due canzoni molto famose però, visto che i brani erano conosciutissimi, ci sembrava un po' come fare un delicato albero di Natale con due enormi decorazioni. Molto gentilmente abbiamo declinato l'offerta. Volevamo un cd che fosse esclusivamente di world music con canzoni molto equilibrate fra loro, un prodotto più completo anche se meno commerciale. Avete pensato ad altri strumenti per promuovere All children in school? Stiamo ancora decidendo se mantenere lo stesso formato o fare qualcosa di diverso. Ne stiamo parlando perché, avendo creato un grosso battage per lanciare questo primo cd che a tutt'oggi ha venduto oltre trentamila copie (Usa esclusi), stanno spuntando offerte e proposte che mai avremmo pensato si sarebbero concretizzate. Il nostro fine non è fare un cd e venderlo solo a Natale, anche se può essere il periodo ideale, ma un progetto a lungo termine che garantirà all'Unicef degli introiti costanti nel corso degli anni. Parliamo di sua madre: come si è avvicinata all'Unicef e quale pensa sia stato il suo apporto personale alla missione dell'associazione? Mia madre diceva sempre: "Non sono né un politico né un economista, ma sono una madre disposta a viaggiare". Lei si vedeva come parte di questa urgenza, sapeva benissimo che c'era tanta politica dietro certi problemi. In questi ultimi anni abbiamo assistito a terribili catastrofi naturali ma sappiamo altrettanto bene che in Ruanda, in Somalia e in molti altri paesi africani sono proprio le questioni politiche a causare disastrose condizioni di vita, soprattutto per le donne e i bambini. Si è dedicata a questa causa benefica anche sulla scia di un'esperienza personale: ancora si ricordava di quando, dopo la II guerra mondiale, l'associazione che avrebbe poi dato vita all'Unicef aveva distribuito medicine, coperte, vestiti. Queste cose credo che non si dimentichino mai. Dopo una vita vissuta in parte come una tortura e una lotta per riuscire ad avere una carriera indipendente e l'autonomia finanziaria per sé e la sua famiglia, senza capire mai fino in fondo quello che la gente vedeva in lei - quello che era il suo fascino -, ha trovato nella missione per l'Unicef il modo di ringraziare il suo pubblico e "chiudere il cerchio" della sua esistenza così breve. E' stata una spinta umanitaria che si è concretizzata in occasione di un invito a un concerto di beneficenza. Quella sera c'era anche Jim Grant, all'epoca direttore esecutivo dell'Unicef, che le propose di diventare ambasciatrice dell'organizzazione per un compenso simbolico di un dollaro all'anno. Qual è stata l'eredità morale che le ha lasciato sua madre? Spesso mi ripeteva: "Non ho mai messo il mio nome su lenzuola o asciugamani, sono contenta di poterlo mettere su questo progetto". Era molto felice che ci fosse ancora interesse per lei e di poterlo utilizzare per una giusta causa come quella dell'Unicef. Una volta, nel corso di un incontro con alcuni membri del governo americano, li convinse in mezz'ora ad aumentare di 60 milioni di dollari i fondi destinati all'associazione. Penso che, se lei avesse avuto altri cinque minuti in questo mondo, avrebbe voluto dire qualcosa per i bambini. Noi abbiamo semplicemente raccolto il suo messaggio. Non sono una persona migliore delle altre perché faccio beneficenza, è una cosa che devo e voglio fare. Mia madre non ci ha lasciato delle istruzioni, ma la sua sensibilità sì. Il libro che ho scritto è dedicato agli ultimi due mesi trascorsi con lei. Dalle nostre conversazioni ho potuto comprendere a fondo la sua filosofia sulla vita, sulla moda, sul cinema. Come è cambiata l'immagine pubblica di sua madre dopo che è diventata ambasciatrice Unicef? Non penso che sia cambiata nel corso della sua vita. Di solito quando muore un genitore, può capitare che erediti dei beni o un'attività commerciale. Quando lei se ne è andata via per sempre, ho ereditato la sua proprietà intellettuale e, dato che ero il figlio maggiore e già lavoravo nel mondo del cinema, è toccato a me accantonare la mia carriera di produttore cinematografico per gestire la sua immagine. Devo dire che in dieci anni ho visto cose straordinarie: anche i teenagers di oggi sono suoi grandi fans. Ci sono ancora adesso moltissime persone che, attraverso i suoi film, apprezzano quella sua ingenuità che ispira fiducia. Olimpia Ellero