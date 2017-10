La svolta verde di Ford

Annunciata la nuova road map, la svolta ecosostenibile della storica casa automibilistica d'Oltreoceano. L'intera linea di produzione verrà migliorata puntando sulla riduzione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione e su una drastica riduzione dell'utilizzo d'acqua. "Grazie alla miglioramento della nostra impronta ecologica - ha dichiarato Andreas Reiss, Manager Environmental Quality Office - puntiamo a ridurre le emissioni di CO2 del 30% entro il 2015". La nuova strategia riguarda gli impianti di produzione di Genk, in Belgio, di Valencia, in Spagna, Saarlouis e Colonia, in Germania, nonché Southampton, Bridgend e Dagenham, nel Regno Unito. A Genk, Saarlouis e Colonia, ad esempio, Ford ha già implementato in precedenza misure sostanziali per ridurre l'impronta: presso queste strutture, infatti, la produzione di rifiuti è stata completamente azzerata. Non basta infatti produrre auto dai consumi sempre più ridotti e dalle basse emissioni, perchè il solo ciclo produttivo ha comunque un impatto notevole. Basti pensare alla catena di produzione del nuovo motore EcoBoost 1.0 nello stabilimento di Colonia: per la produzione dei componenti d'alluminio del motore, si è passati dai due litri d'acqua precedentemente necessari, a soli 5 millilitri. Decisione certamente dettata sia dal periodo storico, segnato sia da un'economia stagnante e dalla scarsità di risorse, sia da una crescente consapevolezza del consumatore che chiede prodotti - incluse le auto - sempre più verdi. Lo confermano le parole di Reiss: "Su una produzione annuale di 1,2 milioni di veicoli, puntiamo a ridurre l'utilizzo dell'acqua del 30%, risparmiando 2,3 milioni euro e 1,3 miliardi di litri d'acqua ogni anno. Per ogni veicolo prodotto, significa in 1.100 litri d'acqua risparmiati". Insomma, un risparmio in costi e in risorse. "Puntiamo inoltre ad una drastica riduzione della produzione di rifiuti", sottolinea sempre Reiss. "Entro cinque anni - continua - vogliamo arrivare al 70%". Tradotto in numeri si traduce, dagli attuali 5kg di rifiuti per veicolo, a soli 1,5kg entro il 2016. Un ulteriore passo verso una gestione sempre più attenta e sensata delle risorse che abbiamo a disposizione, che si traduce in salute, per noi e per il pianeta.