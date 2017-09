Il mondo dello sciamano

Lo sciamanesimo è un atto di riconoscimento e rispetto dell'esperienza unitaria dell'essere, dove non esiste più separazione tra mente e corpo, materia e spirito, in una dimensione che permette l'accesso a quegli spazi dove è consentito all'anima di cogliere ogni fenomeno nella sua pienezza, mistero e magia. E' un viaggio negli strati più profondi della coscienza, un'esperienza interiore e spirituale, strumento essenziale di trasformazione. Nello sciamanesimo tutto ciò che esiste ha un'anima. Non c'è divisione tra organico ed inorganico: tutte le realtà vivono simultaneamente in piani di coscienza differenti e con una propria consapevolezza, diversa da una forma all'altra, ma non per questo di minor rispetto e valore. Nello sciamanesimo tutte le manifestazioni dell'esistenza sono riconosciute e rispettate, quali emanazioni del Grande Spirito, del Tutto, del Divino. E' una ricerca interiore che travalica il semplice ambito della magia e della superstizione. E' un viaggio per percepire, penetrare e sperimentare realtà non ordinarie, incorporarle nella nostra quotidianità, rendendo ordinario lo straordinario e straordinario l'ordinario. Ci si affida al Grande Spirito, l'Esistenza, rompendo le barriere di una realtà fisica limitante e costrittiva, per essere condotti oltre i confini contingenti, varcare le soglie della nuova coscienza e raggiungere il cuore della vita, dove i ritmi naturali, l'intuito, l'istinto, il magico, il sacro, il rituale hanno ancora valore e un'incidenza fondamentale nella vita degli essere viventi. "Lo Sciamano sceglie sempre e solo strade che hanno un cuore". Se tu stesso provi a chiudere gli occhi e connetterti con il cuore, sentirai sorgere in te un nuovo essere, magico, capace di creare dal a! Questi sono gli insegnamenti base dello sciamanesimo: