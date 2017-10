Festival dei Bambini

Il centro di questo Festival dei Bambini è il teatro Strehler che è stato addobbato con una fantasiosa scenografia dipinta da Emanuele Luzzati. Con multicolori e poetiche scene naturalistiche Luzzati ha creato all'interno del teatro un'ambiente dove arlecchini, fate, folletti, farfalle, troll e tutte le altre figure di fiabe e storie di tutto il mondo inventano con gioia magie e incantesimi per rapire la fantasia del loro pubblico. Più di 20 compagnie arrivano da tutta l'Europa, dal Canada, da Israele e dalla Palestina e rappresentano le loro storie in quest'incontro dove non c'è spazio per barriere culturali. I giorni feriali sono riservati alle scuole, i fine settimana, sabato e domenica, alle famiglie. Accanto a rappresentazioni dalle tecniche più varie, come mimo, marionette, sagome d'ombra, circo e teatro tradizionale, i bambini possono partecipare anche a dei laboratori, tra l'altro con i disegnatori italiani di Topolino e le altre figure di Walt Disney. Fino al 7 dicembre è anche possibile visitare al vicino Teatro Grassi la mostra "scopri il teatro".