Il mulino che funziona con il sole

Produrre energia rinnovabile anche nei grandi siti industriali. Questa l'idea che sta alla base di questo grande impianto in Sardegna e realizzato da Enfinity, azienda multinazionale specializzata nel settore dell'energia rinnovabile da fonte solare.



L'impianto installato nella zona industriale del Comune di Santa Giusta (OR), è stato realizzato sulle coperture dei silos di stoccaggio del mulino dello stabilimento dell'azienda SIMEC S.p.A. (Società Industria Molitoria Ercole Cellino). Uno fra i più avanzati mulini d'Europa che, in questo modo, è in grado di produrre in autonomia l'energia necessaria alle proprie attività.



Scendendo nel particolare, l'impianto da 673 kWp, del valore di quasi 2 milioni di euro, è composto da 3.540 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino. Secondo quanto riportato dall'azienda stessa: "le ottime prestazioni sono assicurate dai rigidi controlli di qualità sulle linee di produzione. Ad oggi, Enfinity è l'unico operatore al mondo che garantisce il test all'elettroluminescenza sul 100% dei moduli prodotti. Questa attenzione ha permesso ad Enfinity di fornire 10 anni di garanzia standard sui propri moduli fin dal 2007".



Il mega impianto coprirà una superficie di ben 5000 metri quadrati e produrrà 800 MWh all'anno. Ciò porterà alla riduzione delle emissioni di CO2 di 425 tonnellate, pari alla riforestazione di un'area di circa 2.3 ettari.



Cosa accadrà una volta che l'impianto avrà terminato il proprio ciclo di vita? Dopo un periodo di circa 30 anni, lasso di tempo per il quale è garantito, i moduli verrranno smaltiti e soprattutto riciclati, grazie all'alta percentuale di materiali riciclabili presenti nei moduli e l'adesione di Enfinity a PV Cycle.



Anche per il fotovoltaico il ciclo si chiude.