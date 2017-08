Il Natale di Ungaretti

Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade Ho tanta stanchezza sulle spalle Lasciatemi così come una cosa posata in un angolo e dimenticata Qui non si sente altro che il caldo buono Sto con le quattro capriole di fumo del focolare Questi versi, di Ungaretti che hanno come sfondo la prima guerra mondiale, sono dominati dalla sofferenza e dalla stanchezza esistenziale del poeta: il "gomitolo di strade" traduce con grande intensità la fatica del vivere, l'impossibilità di vere relazioni con il mondo esterno. Solo il focolare sembra far dimenticare per un attimo il freddo sconvolgente della trincea, che rende l'uomo a più di una "cosa".