Il nuovo album dei Fleet Foxes in streaming gratuito

Co-prodotto e mixato insieme a Phil Ek, che ha alle spalle collaborazioni con Band Of Horses e Shout Out Louds, il nuovo disco dei Fleet Foxes vede anche la partecipazione del nuovo membro della band, il polistrumentista Morgan Henderson ed ex bassista dei Brothers, Past Lives. Il nuovo lavoro dei Fleet Foxes arriva a tre anni di distanza dal grande successo riscosso dalla band americana con il suo eponimo album d'esordio che le valse il disco di platino nel Regno Unito, oltre alla nomina come disco dell'anno per Pitchfork, Times, Billboard, Mojo ed altri magazine del settore. La data ufficiale di uscita di Helplessness Blues è prevista il prossimo 3 maggio per le etichette Bella Union in Europa e Sub Pop negli Stati Uniti, ma è già interamente disponibile on line a questa pagina.