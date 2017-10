Il nuovo concetto di durata nel design ecologico

Il concetto del design ecologico e della durata degli oggetti si contrappone alla filosofia "usa e getta" del consumismo. Il consumismo mette in primo piano la quantità degli oggetti da produrre e consumare e in secondo piano la loro qualità. Ora, fare design ecologico non vuol dire soltanto creare oggetti quasi eterni come si faceva in passato, ma trovare delle strategie per riciclare i materiali e gli oggetti stessi per crearne dei nuovi, con forme e funzioni diverse. Una strategia consiste nel recupero della qualità e nel raggiungere la massima durevolezza dei manufatti. Questa caratteristica è diventata un punto chiave del modo di pensare ecologico ed è stata reinterpretata e applicata al "ciclo di vita" dei prodotti. Coinvolge le fasi della progettazione, della produzione, dell'assemblaggio, della distribuzione, dell'uso/consumo e della dismissione. Da un ciclo di vita "lineare", cioè con un inizio e una fine, tipico della società dei consumi, si torna così ad un ciclo di vita "chiuso", tipico dei fenomeni naturali. I prodotti vengono progettati in modo da produrre meno rifiuti possibili e da essere completamente riciclabili. Per raggiungere quest'obiettivo, si cerca di progettare e costruire oggetti con un' unica materia prima facilmente riciclabile, oppure con i singoli componenti facilmente separabili. Riciclando gli scarti e facendoli tornare una nuova materia prima con le stesse caratteristiche di quella originaria, si dà nuova vita al materiale. Un' altra possibilità è assemblare gli scarti stessi in modo diverso e con componenti differenti da quelli usati nei vecchi prodotti. Nascono così degli oggetti "secondi" che sono spesso molto innovativi e originali. Spesso sono molto divertenti perchè l'oggetto di scarto, pur diventato materia prima, rimane ancora percepibile. Questa "onestà formale" rende più leggibile anche il messaggio ecologico. I nuovi designers del riciclo spesso riescono a trovare negli oggetti di tutti i giorni degli aspetti interessanti che, proposti in un nuovo contesto formale o funzionale, emergono piacevolmente in una massa di prodotti ormai tutti simili tra di loro. Inoltre questi "nuovi" prodotti sono economici, in quanto viene usata una materia prima praticamente gratuita e in più vengono risparmiati i costi per l'eliminazione degli scarti. La bottiglia di plastica dell'acqua, presente ogni giorno sulle nostre tavole, è uno degli oggetti più ri-utilizzati nel design ecologico. Paolo Ulian per esempio ne ha ricavato un paravento, diversi vasi per fiori, delle lampade e dei simpatici appendiabiti. Alcuni suoi colleghi, tra cui Anna Citelli, le hanno impiegate come imbottitura di poltrone e pouf chiaramente visibili, intrappolandone un certo numero in un involucro di plastica trasparente. Sono per ora gli oggetti di plastica che consentono maggiore possibilità di riutilizzo: troviamo per esempio tubi trasparenti e tappetini per la doccia che diventano simpatiche lampade (di Marzia Mosconi e di Paolo Ulian). Il gruppo "Clayart" invece si ispira ai cantieri ed ai laterizi industriali per creare oggetti di tutti i giorni, come sedute e librerie tenute insieme con coerenza dai tondini di ferro usati in edilizia. Beatrice Spirandelli