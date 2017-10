Il nuovo record della Sunswift III

Si chiama "Sunswift III". Fila come il vento, leggera come il carbonio e affidabile come il sole. Non la vedremo mai per strada, forse, ma il suo più importante traguardo l'ha già raggiunto. È un'auto solare che impiega 11 metri quadri di cellule fotovoltaiche al posto di 450 litri di benzina. Ed è pure fatta in casa. L'hanno progettata (e guidata) 11 studenti universitari che hanno appena infranto il vecchio record di traversata d'Australia da Perth a Sydney. Il team di 11 giovani (futuri) ingegneri dell'University of New South Wales hanno compiuto il viaggio in 5 giorni, battendo il record del 1994 di circa 3. La conchiglia e il telaio di fibra di carbonio nascondono sofisticate tecnologie e, affermano gli studenti, "un intelligente design elettrico consente al veicolo di convertire l'energia generata dal sole in forza motrice con un'efficienza di oltre il 95%." Ora, essendo appunto una specie di conchiglia gigante, è chiaro che non ci andremo in giro in città. Ma è il portavoce stesso degli studenti Andrew Pratley a chiarire il messaggio: "La Sunswift III mostra che se un gruppo di giovani può scorrazzare per tutta l'Australia senza una goccia di benzina, allora il futuro dei nostri trasporti non è così apocalitticamente segnato dal petrolio".