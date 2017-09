Il panettone, quello buono

Signore incontrastato della tavola natalizia, il panettone, secondo un'antica leggenda, nasce da una storia d'amore. Altre fonti ne fanno risalire l'origine all'usanza di condividere, il giorno di Natale, un grande pane attorno a un tavolo... Sono due storie milanesi. La prima, ambientata nel 1490, narra dell'amore di un nobile, Ughetto della Tela, per la figlia di un fornaio, Toni. Per avvicinare la ragazza, il nobile si finge a sua volta fornaio e riesce a lavorare nella bottega di Toni come garzone. Per accattivarsi le attenzioni dell'amata, "inventa" un dolce fatto di farina, burro, uova, miele, canditi, lievito, che ha subito molto successo e che, nato nella bottega di Toni, non può che chiamarsi "pan de toni", divenuto poi panettone. La seconda ci riporta all'anno Mille e all'usanza natalizia tutta lombarda di dividere un "gran pane", un po' speciale, fra i partecipanti al pranzo, ma solo dopo aver gettato nel fuoco bacche di ginepro e vino. La fama del panettone ha quindi attraversato le epoche per arrivare, incontrastata, fino ai nostri giorni. Ma, ci domandiamo, i suoi ingredienti sono ancora così genuini? Oppure rischiamo di incappare nei soliti additivi chimici e grassi di scarsa qualità? Per scegliere un buon prodotto, anzitutto lasciamoci catturare dall'etichetta e non dal prezzo: la qualità del panettone e il relativo costo dipendono dalla qualità degli ingredienti e dallo loro quantità. Ricordiamo che gli ingredienti sono elencati in etichetta in ordine decrescente, e cioè dall'elemento presente in maggior quantità nell'impasto a quello presente in minor quantità. Un esempio: la ricetta tradizionale vuole al primo posto della lista la farina, al secondo le uova fresche, al terzo il burro di panna, al quarto lo zucchero, seguiti da lievito, uvette, canditi. Se in etichetta troviamo al secondo posto lo zucchero (l'ingrediente più economico), significa che il prodotto è di scarsa qualità. Idem per i panettoni che al posto del burro hanno gli economici e poco salutari "grassi vegetali", costituiti da margarine e oli idrogenati. Il processo di idrogenazione di questi oli serve a trasformarli in grassi solidi, "leganti" utilizzati dall'industria alimentare per dare forma e consistenza al prodotto, ricchi di quei grassi acidi di tipo "trans" ritenuti responsabili di interferire con i sistemi di regolazione del colesterolo. I produttori non sono obbligati a precisare se le uova utilizzate sono fresche o in polvere, e se il burro è di panna o da siero di latte congelato. Ma devono citare l'utilizzo di conservanti, coloranti e lievito chimico. I conservanti, dati i rapidi tempi di commercializzazione, sono praticamente inutili nel panettone, così come i coloranti, utilizzati dall'industria per rendere più accattivanti i canditi e più "giallo uovo" un impasto di scarsa qualità. Per quanto riguarda il lievito, occorre precisare che per sviluppare al meglio le qualità organolettiche del panettone il lievito deve essere naturale, l'unico in grado di renderlo soffice e aromatico al punto giusto. Il lievito naturale, detto anche pasta acida, contiene saccaromiceti (lieviti) e lattobacilli (batteri) che, fermentando, migliorano la digeribilità e la fragranza del panettone e lo proteggono dall'attacco di germi patogeni: per questo motivo, un buon panettone, lievitato naturalmente, non ha bisogno di conservanti.