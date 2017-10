Dedicato alle donne

Donne che si lasciano sfruttare da uomini che non ne hanno nessun rispetto. Solo merce di scambio, strumenti senz'anima. Non sempre la bellezza è in vendita. Interrompiamo questo circolo vizioso di ignoranza culturale che ci imprigiona in uno stereotipo banale. Umiliante. Come me altre non si ritrovano in questa immagine femminile. Anzi. E' un pessimo modello per le giovani. Ma c'è altro. Da sempre le donne, con grande perseveranza, lottano ogni giorno per la dignità. Instancabili arrivano dappertutto. Lavorano, si occupano della famiglia e trovano anche il tempo per interessi culturali e sportivi. Solo grazie alla determinazione, capacità e competenza molte sono diventate protagoniste del nostro tempo e di quello passato. Sono arrivate a ricoprire posti di responsabilità, di prestigio, il loro pensiero è considerato di grande rilevanza. Biologicamente la donna è legata maggiormente al corpo rispetto all'uomo. Il parto, l'allattamento, la legano alla corporeità in modo naturale. E naturalmente vive la propria femminilità senza venir meno al rispetto per se stessa. Sa essere seducente, erotica, materna. Un bene prezioso, da non perdere. Ne andiamo orgogliose. Così vogliamo essere raccontate.