Da Montepiatto e Piazzaga partendo da torno

Montepiatto e Piazzaga sono due località vicine, a 600 metri d'altitudine sul livello del mare. Entrambe si trovano sopra al comune di Torno un paese sul lago di Como a soli 6 km dalla città. L'itinerario è circolare, parte da Torno e si sviluppa lungo un percorso di 5 km. Il primo tratto di strada è in salita: si segue un sentiero di gradini di pietra che attraversa un bosco di faggi e di castagni, dal quale è possibile ammirare il lago dall'alto della montagna. In 30 minuti si arriva a Montepiatto. Attraversando i gruppetti di baite, si prosegue seguendo le indicazioni con la direzione Piazzaga. Montepiatto è costituito da un piccolo agglomerato di case, abitate per lo più durante il periodo estivo. Può essere interessante percorrere una breve deviazione per visitare la chiesa e la "pietra pendula". Per arrivarci basta seguire le segnalazioni sulla strada principale. La "pietra pendula" è una rara e particolare combinazione di massi granitici: in bilico uno sopra l'altro ricordano un fungo gigante. Proseguendo in direzione di Piazzaga si attraversa la Val Travaina, percorrendo un sentiero in terra battuta, largo e ombroso che costeggia un corso d'acqua. Lungo questo tratto di strada, il rumore delle piccole cascate d'acqua e del vento, crea una particolare atmosfera di benessere e di pace. Dopo 15 minuti di cammino attraverso la valle si arriva in località Repian. Da qui si prosegue scendendo fino ad arrivare a Piazzaga. Qui si può sostare per il pranzo al crotto "Mastaglio Ivo e Virginia", o con colazione al sacco, all'interno del parco di Piazzaga attrezzato con tavoli e panche. Terminata la sosta, l'itinerario prosegue scendendo da Piazzaga verso Torno. Lungo la mulattiera, dopo 20 minuti di cammino si raggiunge la cappella della Madonna, dove il sentiero si divide. Prendendo la deviazione sulla destra, in 10 minuti, si raggiungono i "massi avellici": enormi macigni scavati sulla sommità, dove nel periodo paleolitico venivano deposti i defunti. E' anche possibile salire in cima ai massi tramite apposite scalette di legno. Tornando alla cappella della Madonna e proseguendo sul sentiero principale si giunge all'antica porta d'ingresso, di quella che un tempo fu la potente Torno. Sulla porta si possono notare dei buchi colmi di piccoli sassolini. E' usanza raccogliere un sassolino e buttarlo nel buco: così si paga il pedaggio e si può proseguire il cammino, che dopo circa 10 minuti si concluderà a Torno.