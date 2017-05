Il Ponte dei mille guai

L'iter del più controverso ponte della storia italiana inizierà lunedì, 24 febbraio, in Commissione di Valutazione di impatto ambientale (Via) del Ministero dell'Ambiente. Con i suoi 3.300 metri di "luce" sarà il ponte sospeso più lungo del mondo: il suo gemello più prossimo, quello giapponese di Kaikyo, con 1.991 metri di campata, raggiunge solo due terzi della sua lunghezza e, soprattutto, non deve sopportare il carico della ferrovia, perché ci passano solo auto. Su un'opera di queste dimensioni non si possono accettare sconti, come fa, invece, la Via semplificata, introdotta dalla legge obiettivo, di cui il ponte di Messina è il figlio primogenito. Troppa improvvisazione e troppi problemi irrisolti nel progetto preliminare per dare il via libera, puntando su "poi vedremo", è l'opinione di ambientalisti e molti esperti. A questa carenza si aggiunge la mancanza totale della Valutazione ambientale strategica, in violazione della normativa italiana ed europea, ovvero di quella valutazione che consente di identificare area per area l'insieme dei problemi esistenti, tenendo in giusta considerazione le esigenze e le singole istanze territoriali. Questo è solo il primo dei gap dell'imponente opera pubblica. Gli ambientalisti sostengono che il ponte costituisce un freno allo sviluppo del cabotaggio marittimo e delle autostrade del mare, in contrasto con gli obiettivi del piano generale trasporti. Inoltre, non è stato programmato coerentemente con le vocazioni dei territori attraversati. Ma soprattutto sono assolutamente ingiustificati le stime riguardanti la crescita dei flussi di traffico, che oscillano tra il 30 e il 50 per cento in più rispetto all'attuale. Anche confrontate con le previsioni degli advisor internazionali non stanno in piedi. Il ponte, insomma, rischia di servire una mole di traffico sempre più inconsistente e questo significa porre una pesante ipoteca sulla redditività dell'opera. "Oggi tra i due capi dello Stretto passano sette milioni di auto l'anno - spiega il responsabile Rapporti istituzionali del Wwf, Gaetano Benedetto - la Società Stretto di Messina calcola che l'ammortamento dei costi di costruzione, 4,6 miliardi di euro, si avrebbe in 30 anni nel caso si arrivasse a 15 milioni di transiti e in 50 anni se si calcolano 10 milioni. Questo dando per scontato che il pedaggio non superi i 10 euro". Da non sottovalutare, infine, il rischio sismico lanciato dall'Enea, in uno studio presentato mercoledì alla stampa. Lo Stretto di Messina si muove, a causa dello spostamento della placca continentale europea e africana. Ma lo studio preliminare non ha ancora preso in considerazione i movimenti della costa. Le analisi condotte dall'Enea hanno dimostrato l'esistenza di un sollevamento continuo di circa due millimetri l'anno per le coste calabresi e di 0,5 millimetri per quella siciliana. Inoltre, le due regioni registrano uno spostamento orizzontale di allontanamento di circa un centimetro l'anno, che non viene rilevato dagli strumenti scientifici, ma che sta caricando la faglia dello Stretto e che si scaricherà in un terremoto, in futuro. Se si trattasse, come probabile, di un sisma della stessa importanza di quello del 1908, le punte dello Stretto potrebbero allontanarsi, ma anche sollevarsi, fino ad un metro. Per l'amministratore delegato della società Stretto di Messina si tratta di "movimenti ininfluenti", ma gli ambientalisti si chiedono a cosa serva un ponte del genere, con tutti questi "buchi irrisolti", quando, invece, la gente del Sud chiede sviluppo, lavoro e ambiente. "Di fronte a queste richieste Berlusconi - dice il presidente di Legambiente, Ermete Realacci - si comporta come Maria Antonietta che, quando il popolo francese chiedeva pane, rispondeva "dategli le brioches" Silvia Perdichizzi