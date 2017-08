Il potere curativo del cibo

Nelle varie tradizioni curative, l'aspetto equilibrante della natura è stato osservato e interpretato utilizzando simboli e metafore per spiegare l'ordine che esiste nei meccanismi della natura. La prima osservazione che è stata fatta nelle varie culture come quella indiana, cinese e anche americana (prima che arrivassero gli Europei), è che il nostro mondo funziona tramite un gioco di opposti, una polarità di base che si osserva in ogni fenomeno e che agisce come il motore che fa muovere il nostro mondo. Questa polarità è stata spiegata attraverso simboli e mitologie, utilizzando parole come yin e yang; shiva e shakti; il grande spirito e la madre terra. Oggi stiamo riscoprendo questi simboli, una visione della natura che così come opera nella nostra vita, alimenta un certo conflitto. Il conflitto sta nella mentalità e della visione del mondo che domina la vita moderna, una visione meccanica e, per lo più, statica. È molto difficile per un occidentale, con la formazione che riceve a scuola e con i "miracoli" della scienza, che vengono celebrati in ogni occasione, apprezzare una visione che si può definire animistica o simbolica. In un certo senso ci intriga e corrisponde ad una parte di noi che riconosce la magia della natura e della vita. Ogni discussione sul cibo e salute che sentiamo oggi, si concentra sulle sostanze nutritive degli alimenti e la ricerca per trovare quelle sostanze che possono prevenire malattie o rafforzare la salute. Abbiamo scoperto le varie vitamine, gli aminoacidi essenziali e i grassi omega 3, oltre agli anti ossidanti, anti radicali liberi e nuove sostanze che sembrano essere alla base delle proprietà dei vari alimenti. Questa visione è sicuramente vantaggiosa pur non avendo a a che fare con il vero potere intrinseco degli alimenti o delle forze della natura che determinano la nostra salute. Dobbiamo essere in grado di comprendere questa visione scientifica per quello che può offrire, ma al contempo riconoscere i limiti della scienza e la visione meccanica che sta alla sua base. È possibile avere una visone più dinamica, più "magica"del cibo e della salute senza per questo ignorare la scienza: i due mondi possono essere compatibili, ma non si possono mescolare. Vi invito a lasciare perdere le vostre conoscenze scientifiche solo il tempo necessario per leggere questo articolo ed entrare nella logica e buon senso che sta dietro un'altra visione, la visione energetica.

Il potere del cibo e del colore Una vita ricca di colori ed esperienze sono di fondamentale importanza per capire sempre più in profondità la vita stessa e l'ordine della natura.

La visione orientale Secondo la Medicina Tradizionale Cinese si riconoscono cinque qualità di energie di base del cibo.

La terapia naturale La teoria dei cinque elementi nella Medicina Cinese può farci capire quale energia nel nostro corpo è in eccesso o carente per una cura da gustare.