Il presepe, una tipica tradizione italiana

Molto prima che dal nord Europa arrivassero le immagini stereotipate dell'albero da addobbare e di Babbo Natale diffuso dalla Coca Cola per incentivare gli acquisti natalizi, si usava allestire dei presepi. All'inizio i luoghi deputati alla realizzazione del presepe erano chiese e parrocchie, col tempo lo diventarono anche le case private. La leggenda vuole che sia stato San Francesco il primo a mettere in scena con delle sculture la nascita di Gesù nella Santa notte di Greccio del 1223. In realtà il presepe si è sviluppato in secoli di raffigurazioni pittoriche e di sacre rappresentazioni. Il primo presepe conosciuto perché in parte pervenuto, con sculture a tutto tondo, lo aveva commissionato nel 1283 il Papa Onofrio IV. Ogni epoca successiva dava al presepe una propria impronta simbolica e artistica. Durante il periodo della controriforma (nel '500) quando la chiesa si forzava di uscire dalle contraddizioni tra religiosità e mondanità creatasi durante il Rinascimento, il presepe divenne un espressione di vera fede e devozione. Diversamente ancora nel '700, periodo dell'Illuminismo, in cui prese il sopravvento una corrente razionalista. Comincia il periodo d'oro per il presepe, prima di tutto a Napoli. Ma a partire proprio da quella data esso diventa laico, una rappresentazione della vita quotidiana del popolo e dell'aristocrazia. Non più il presepe come segno di devozione, ma il presepe come spunto per raffigurazioni esotiche e fantasiose.