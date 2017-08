Il primo climatizzatore che controlla l’umidità

Stiamo parlando di un condizionatore che consente di regolare l?umidità relativa tra il 40 ed il 60%, con due ulteriori vantaggi: viene limitata al massimo la proliferazione di virus e batteri presenti nell?aria e, ristabilendo il corretto livello di umidità, fa in modo che si percepisca un caldo confortevole anche a temperature più basse. Ururu Sarara - che in giapponese vuol dire "umidificare e deumidificare" - ha anche una funzione che consente un completo ricambio dell?aria senza aprire né porte né finestre. Funziona prelevando nuova aria dall?esterno e introducendola in ambiente grazie ad una potente ventilazione in grado di rinnovare, in sole 2 ore, l?aria di un locale di circa 26 mq - un soggiorno di medie dimensioni. In più l?aria di rinnovo, prima di essere rilasciata nel locale, viene filtrata e raffreddata (o riscaldata) affinché entri nel locale pulita e senza modificare la temperatura interna. Non essere costretti in estate ad aprire porte o finestre significa evitare odori e rumori molesti e l?ingresso di insetti fastidiosi come mosche e zanzare. In inverno, significa evitare bruschi abbassamenti di temperatura con relativo aumento dei costi di riscaldamento e rischi per la propria salute. Migliora realmente, quindi, sia l?aria che proviene dall?esterno che quella presente nel locale. La prima viene purificata già dall?unità esterna, che ne rimuove gas di scarico e odori sgradevoli. Entrambe vengono purificate dall?unità interna, tramite un sistema di filtrazione a tre stadi: il pre-filtro cattura le particelle inquinanti più grosse come polveri e peli di animali; il sistema Flash Streamer rilascia un flusso di elettroni ad alta velocità con un forte potere di ossidazione e rimuove gli allergeni come pollini, acari e muffe (e relativi fattori coadiuvanti), ed accelera il processo di fotocatalisi del filtro foto-catalitico all?apatite di titanio, che assorbe e decompone virus e batteri. Risultato: aria sana e pulita. Nelle nostre case infatti spesso sono presenti impurità come le particelle derivanti dagli scarichi dei veicoli diesel (DEP), i gas esausti (NOx) e i VOC, composti organici volatili come la formaldeide, provenienti da alcuni materiali di costruzione, dai cosmetici, dai prodotti per la pulizia, ecc. Sono estremamente dannosi perché aumentano l?efficacia degli allergeni. Il sistema Flash Streamer, grazie al suo potente flusso di elettroni ad alta velocità con forte potere ossidante, li combatte. E la funzione Mold Shock elimina tutti i residui di muffe presenti nel locale. Per quello che offre, questo climatizzatore non è costoso. Inoltre, ha un?elevatissima efficienza energetica, che gli consente di essere in classe A con tutti i suoi 3 modelli. Ururu Sarara ha livelli di efficienza in raffreddamento decisamente superiori al livello minimo necessario (3,20) per essere in classe A. Tanto per intenderci Ururu Sarara, grazie alla sua elevata efficienza, consente un risparmio in termini di consumo energetico di circa il 33% rispetto ad un normale climatizzatore non Inverter, e del 20% rispetto ad un climatizzatore Inverter dell?ultima generazione. Come mai, allora, tutti dicono che i climatizzatori sono inquinanti e consumano molta energia? È un?affermazione generica, che non si addice né ai climatizzatori Daikin né tanto meno a Ururu Sarara. In più, come tutti i climatizzatori Daikin, utilizza un refrigerante che, in caso di dispersione, non danneggia la fascia di ozono. Inoltre, è realizzato con materiali riciclabili al 95%. Grazie ai suoi bassi consumi, può essere tranquillamente usato insieme ad uno (o più) degli elettrodomestici sopraccitati. Se proprio vogliamo fare un paragone, Ururu Sarara (alle condizioni nominali di funzionamento), consuma il 63% in meno rispetto ad un ferro da stiro da 1,5 kWh. Ovvero 2h di stiratura equivalgono a 5h 21? di climatizzazione con Ururu Sarara. Non fa ancora il caffè. Ma 10 ore di funzionamento di Ururu Sarara costano quanto una tazzina di caffè. Sarà difficile da usare? E' silenzioso? Qualche altro dubbio?