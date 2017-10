Riders. ‘Ricarica Italia’ fa tappa a Roma

"Sun is shining the weather is fine. Non è vero perché è notte, ma non per la mia moto attaccata a un pannello solare che fa il pieno. Ray (circa 15 ore fa via web)". E' il primo tweet di Ray Banhoff. La rivista italiana a cui fanno riferimento tutti coloro che amano le due ruote, Riders, ha deciso di intraprendere un viaggio molto particolare in giro per l'Italia in occasione dell'uscita sul mercato - il prossimo novembre - delle prime auto elettriche.



Per dimostrare che anche gli appassionati di moto sono molto attenti alle novità in tema di energie rinnovabili, un inviato di Riders compirà il primo "ecoreportage" del Belpaese a cavallo di una moto elettrica. L'unico modo per farla sfrecciare sulle strade dello stivale sarà collegare la batteria a una presa.



Una scelta molto "rock" - per usare un termine caro ai lettori della famosa rivista - per raccontare l'Italia di oggi e dare il via ai festeggiamenti per i 150 anni dall'Unità.

Ecco svelati, dunque, i motivi della scelta di chiamare "Ricarica Italia" questo lungo viaggio che attraverserà da nord a sud il Paese e che avrà il compito di scoprire le varie sfumature della nostra società e svelare quanto gli italiani siano realmente sensibili alla tematica ambientale.

Ray Banhoff, questo il nome del reporter di Riders incaricato di compiere l'impresa, avrà bisogno dell'aiuto di tutti per riuscire a portare a termine l'opera. Chiunque può candidarsi per offrire a Ray una presa per ricaricare la moto e, perché no, anche un pasto caldo o un letto. A parte poche tappe da rispettare, infatti, nessun programma è stato deciso a tavolino e Ray avrà la libertà di scegliere il percorso in base alle offerte di ospitalità che gli arriveranno via mail all'indirizzo ridersricaricaitalia@hachette.it

Nel caso in cui Ray sceglierà proprio voi, avrete la possibilità di raccontare la vostra storia davanti a una telecamera e un microfono e dire quello che pensate in tema di ambiente, moto e… Italia! Sarà interessante scoprire, tappa dopo tappa, il risultato che ne uscirà fuori. Potete seguire il viaggio, partito il 12 settembre dalla provincia pavese, ogni giorno sul web tramite le pagine Twitter, Facebook e YouTube di Riders e sul blog.