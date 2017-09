Il primo vero e serio maxi- scooter elettrico

Il primo vero e serio maxi- scooter elettrico . Se in città veniste superati, in coda, da un bello scooterone guizzante e imponente, che fila via in un sibilo ronzante, non stupitevi. Non è stato lanciato da una fionda. Va da sé, con un filo d'energia elettrica, e zero emissioni. E' già in commercio, anzi è appena stato inaugurato a Roma il primo store monomarca. Si chiama Vectrix, arriva i 100 km/h e va da 0 a 80 km/h in 6,8 secondi. Ecco perché è un affare serio. L'autonomia è fino a 110 Km con una sola ricarica. E' anche colmo di piccole buone idee e accortezze hi-tech. Per esempio acceleratore e freno sono in un'unica manopola: per accelerare si smanetta al solito, poi per frenare la si rilascia e s'attiva tra l'altro un sistema di recupero d'energia che ricarica le batterie (al Ni-MH di ultima generazione). E c'è dell'altro: telaio in lega di alluminio, centralina di controllo del motore digitale... Per la mobilità privata in città e per le mini-flotte pare l'ideale. Ha un telaio e un design studiati appositamente, quindi è composto da un numero inferiore di componenti rispetto ad uno scooter a motore, caratteristica che si traduce anche in una riduzione dei costi di manutenzione. E a proposito, il prezzo? Anche questa formula è innovativa. Dunque, si chiama pacchetto di mobilità "Plug&Go" e comprende oltre al costo del maxi-scooter anche le spese dei primi 4 anni di gestione. Quindi, il primo versamento è di 6.300 euro, poi una rata mensile di 149 euro al mese per 48 rate. In cui sono compresi 4 anni di garanzia, 4 anni di assicurazione RC + furto e incendio, 4 anni di manutenzione programmata, 4 anni di assistenza stradale completa. Fila, eccome.