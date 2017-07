Il profilo di Marco Roveda sul sito della Schwab Foundation

Marco Roveda Organizzazione: LifeGate Anno di fondazione: 2000 Paese: Italia Web site: LifeGate.it Zona geografica d'azione: Italia Modello: Social Business Focus: Comunicazione/media, consapevolezza del consumatore, energia, ambiente, commercio L'innovazione LifeGate non è solo la risposta italiana al protocollo di Kyoto, con il relativo programma della compensazione dell'emissione di CO2, ma un approccio a 360° per promuovere la consapevolezza e la coscienza per un futuro in armonia con l'ambiente. Fondata nel 2000 da Marco Roveda, riconosciuto pioniere dell'agricoltura biologica in Italia, LifeGate mira a contribuire ad un nuovo modo di fare profit con l'ambiente posto al centro. Il messaggio più importante di LifeGate è che si può fare profitto senza dimenticarsi delle persone e del pianeta. Le imprese di LifeGate sono basate su tre concetti correlati: People, Planet e Profit. Background Il materialismo esagerato dei 30 anni scorsi ha insidiato i valori umani di base. Fortunatamente, molti oggi riconoscono l'importanza della famiglia e dell'ambiente come sostegni fondamentali di tutte le società sane e felici. Trent'anni fa, Marco Roveda è giunto alla conclusione che l'idea del "più guadagno, più sono felice" era un'illusione. LifeGate è il primo progetto in Italia che rompe con il passato proponendo un nuovo modo di lavorare e vivere, diventando quindi un modello unico per la nuova economia dove l'impresa acquisisce consapevolezza e le persone diventano coscienti delle loro azioni e degli effetti che hanno sugli altri e sull'ambiente. Strategia Ai fini di cambiare gli atteggiamenti mentali della gente e la società nel suo complesso, LifeGate opera in svariate attività e non smette mai di sviluppare nuovi modi per trasferire il messaggio. "Impatto Zero" è un progetto per valutare e ridurre le emissioni di anidride carbonica che coinvolge alcune università e è stato scelto da oltre 450 aziende. Impatto zero compensa le emissioni delle aziende con un programma di riforestazione in uno di più grandi parchi naturali in Italia (Parco del Ticino) e nel Costa Rica, in accordo con il Ministero dell'Ambiente e dell'energia del Costa Rica. Finora sono stati creati 13 milioni di metri quadri di nuova foresta grazie al progetto. LifeGate, inoltre, segue dall'inizio le imprese coinvolte, valutandone l'impatto e consigliano come ridurlo, attraverso l'analisi dei processi di produzione da un punto di vista etico ed ambientale (servizi CSR di LifeGate). LifeGate Ecopartners si occupa di consulenza eco-strategica. I servizi offerti comprendono l'analisi del mercato, il posizionamento del marchio e la strategia di marketing. LifeGate Energy (2006), il primo distributore italiano di energia pulita al 100%. L'anno scorso ha distribuito oltre 30 milioni di KWH alle aziende. Il passo successivo è quello di aprire ai provati cittadini entro la fine del 2008. LifeGate Energy ha già raccolto oltre 5000 prenotazioni di privati per la fornitura di energia pulita. Il portale LifeGate.it è un sito web con oltre 10.000 articoli (salute, ambiente, alimentazione biologica, FairTrade, psicologia, ecc.) che promuove la consapevolezza sociale ed ambientale. Con 400 mila visite al mese, il portale di LifeGate offre un free Magazine (a Impatto Zero), che è spedito a 100.000 abbonati. LifeGate Radio con 420.000 ascoltatori a settimana, offre musica di alta qualità completata da messaggi e da consigli etici. Nessuna pubblicità tradizionale è permessa e gli spot sono accettati soltanto dalle aziende in linea con i principi di LifeGate. LifeGate Engineering offre un servizio specializzato (consulenza, valutazione, installazione) per la realizzazione dei più efficienti sistemi di energia rinnovabile per la casa, l'azienda e i servizi pubblici. Mira ad ottenere il rendimento energetico massimo, la qualità e la sostenibilità ambientale. LifeGate Ecojeans, prodotto in Italia usando cotone biologico coltivato senza l'uso di pesticidi e prodotti chimici. Il tessuto è tinto con puro indaco, il lavaggio avviene con pietra pomice e acqua. L'anidride carbonica emessa durante la produzione degli Ecojeans è compensato dalle attività di rimboschimento e il 5% dei profitti finanziano un progetto che diffonde consapevolezza. LifeGate Café: tutti i prodotti disponibili vengono da agricoltura biologica o dai mercati equosolidali. Vengono inoltre forniti servizi di catering e vengono ospitati concerti e mostre fotografiche. I progetti futuri includono un film con un cast internazionale che ha lo scopo di "internazionalizzare" il messaggio di Roveda. LifeGate sta inoltre lavorando per creare un comitato etico che definisca le linee guida per il futuro di LifeGate. Questo riunirà insieme gli altri due comitati attivi: quello scientifico che studio e discute di progetti presenti e futuri e il comitato amministrativo. L'imprenditore Nato a Milano nel 1951, Marco Roveda è un imprenditore, un filosofo e un visionario. Per perseguire il suo amore per l'architettura a 20 anni fonda un'impresa di costruzioni; a 22 anni le aziende diventano due, con 40 dipendenti. A 27 anni, lui e sua moglie Simona, sono una coppia benestante. Ma Roveda si rende conto che la ricchezza materiale non gli avrebbe mai portato la felicità. Vende tutto e si trasferisce nel Canton Ticino, in Svizzera, dove dedica il suo tempo ad attività manuali, che lasciano la mente libera al pensiero creativo. Dopo 3 anni, torna in Italia e apre un'azienda agricola biodinamica (Fattoria Scaldasole), che diventa presto rinomata sul territorio nazionale per il suo yogurt biologico, per le spremute bio ed altri prodotti. Dopo alcuni anni, vende l'azienda alla Plasmon, il gigante italiano di alimenti per bambini, e comincia a contemplare un nuovo concetto di vita di qualità piuttosto che di prodotto di qualità, sperando di ispirare altri a riscoprire valori non-materialisti attraverso la produzione di beni e servizi compatibili con quei valori. LifeGate è la manifestazione di quegli sforzi