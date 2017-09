Programma degustazione Bologna

Palazzo del Comune di Bologna Biblioteca Sala Borsa Piazza Nettuno, 3 Sala Borsa, Piazza coperta : ore 17,30 Presentazione del libro "Il vino tra cielo e terra", Porthos Edizioni, alla presenza dell'autore, Nicolas Joly, e dei curatori, Sandro Sangiorgi e Samuel Cogliati. Sala Borsa, Piazza coperta ; a seguire Aperitivo con l'autore e il suo vino. In degustazione il Savennières 2003. Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/b ? ore 20,30 Degustazione guidata da Nicolas Joly e Sandro Sangiorgi dei vini della Maison Coulée de Serrant accompagnata da tre piatti preparati dallo chef Marcello Leoni del ristorante "Il Sole di Trebbo". In degustazione: Savennières Coulée de Serrant 2002 Savennières Coulée de Serrant 2001 Savennières Coulée de Serrant 1995 Savennières Coulée de Serrant 1995 moelleux Un vino da meditazione a sorpresa Per informazioni e prenotazioni: Porthos Edizioni, tel. 06 53274350, porthos@porthos.it www.porthos.it