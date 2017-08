Il rapporto medico paziente, un orizzonte da esplorare

Nel rapporto medico paziente, il dialogo apre spesso grandi orizzonti. Dopo di esso il medico sarà in grado di presentarvi un quadro delle possibilità della medicina cinese nel vostro caso specifico, le probabilità di successo della terapia, a base di aghi, preparati fitoterapici, norme dietetiche, di vita. Vi dirà se la medicina cinese è in grado, da sola, di fornirvi l'aiuto richiesto, o se dovrete associare terapie occidentali. In genere il rapporto medico-paziente con i medici agopuntori è molto soddisfacente, e qualcuno insinua che sia alla base di molti successi dell'agopuntura (ricordiamoci però che questa tecnica funziona egregiamente anche in campo veterinario). Può essere vero, perché dedicare tempo ad un paziente, ascoltarlo attentamente, cercare di capire i suoi problemi (di salute, ma anche esistenziali) costituisce già parte della terapia. Questo è vero per qualunque medicina, e, se qualche medico lo ha dimenticato, farebbe bene a ricordarsene. Ponete domande al vostro agopuntore, anche queste gli saranno utili per comprendervi maggiormente, per cercare di dipanare insieme il gomitolo dei vostri problemi. Di chi e che cosa diffidare? Di chi vi promette miracoli, di chi fa dell'agopuntura una fede e non una pratica medica, di chi rigetta la nostra medicina, di chi non sa ammettere i propri insuccessi, di chi non accetta critiche con animo aperto: purtroppo, anche in questo campo, può capitare.