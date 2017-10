Il salone dell’auto di Parigi? Alcolico. Lo dice anche Prost

Sono poche. Messe ai lati degli stand. Nessun riflettore puntato. Neanche una piccola camera del cellulare. Le auto ecologiche, o a basso impatto ambientale, sembrano snobbate in un contesto dove a primeggiare sono potenze sempre più elevate e dimensioni sempre maggiori. Per contarle bastano le dita delle mani. Ma la star verde di questo Salone è senza dubbio il bioetanolo, il combustibile più di moda del momento. A sottolineare il tema, proprio nel giorno di apertura alla stampa il governo francese - su indicazione di una commissione coordinata dall'ex pilota di F1 Alain Prost - ha deciso di puntare dal 1 gennaio 2007 sul bioetanolo. Il piano francese prevede il necessario incremento della produzione agricola, l'introduzione di 500 stazioni di rifornimento e un accordo con le case automobilistiche per rendere competitiva a livello di prezzi l'auto a bioetanolo. (o meglio a E85: 85% di bioetanolo + 15% di benzina). Previsti anche degli incentivi per l'acquisto delle auto. Secondo il rapporto della commissione la Francia avrebbe la possibilità di produrre con i propri terreni agricoli il bioetanolo necessario ad alimentare l'intero suo parco circolante. Cosa non possibile in Italia, dove il tasso di motorizzazione è più elevato e soprattutto non abbiamo a disposizione così tanti spazi da dedicare alla produzione del combustibile vegetale. Per ora dobbiamo accontentarci di un progetto europeo (BEST) che è partito a La Spezia e che vedrà coinvolti bus, veicoli di una flotta comunale (Ford Focus Flexfuel) a bioetanolo. A titolo di curiosità: l'80% delle Ford Focus vendute in Svezia sono a bioetanolo! Alessandro Marchetti Tricamo

Le "verdi" di Parigi...