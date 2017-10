Il signor giardiniere

Ogni buon giardiniere e orticoltore deve conoscere i giusti tempi, i ritmi, il calendario. La sapienza è l'elemento che, con la cura, la dedizione e l'ardore, fa di ogni mestiere un'arte. Il buon giardiniere è un personaggio storico realmente vissuto a cui Frédéric Richaud ridà vita in qusto, che è il suo romanzo d'esordio. Jean-Baptiste La Quintinie fu direttore dei giardini, frutteti e orti delle dimore reali di Luigi XIV, il Re Sole. Sullo sfondo, una Francia impegnata in guerre e repressioni con i contadini in rivolta a causa delle tasse belliche. La Quintinie... lui vive a Versailles, quasi appartato in un recinto di frutti, piante, fiori di ogni tipo. Ha da trasformare una terra arsa nel magnifico orto-frutteto-giardino vagheggiato dal Re. Lo fa. Ammirato e lodato da tutti, i suoi sforzi alimentano i principeschi banchetti con brodi d?asparago in rosso, carciofi piccanti in salsa, minestre al latte di mandorla e pralinerie, albicocche ripiene di crema... La Quintinie studia e seleziona le virtù di quanto di meglio la natura offre gli uomini, sperimenta tecniche di fertilità, di innesto e incrocio, di associazioni vantaggiose (i pomodori maturano alla perfezione con cavoli e lattughe, il prezzemolo prospera meglio con le carote). Ma quando, lontano dagli sfarzi di corte, il giardiniere si rende conto del contrasto tra lo sfarzo e lo sperpero per realizzare la reggia, i giardini e i marmi di Versailles e la miseria in cui vivono i contadini e gli operai addetti alle costruzioni, scopre la sofferenza di chi vive vicino a lui. Si ritira in quel piccolo mondo verde, lontano dalle ipocrisie, vicino alla bellezza e alla viva perfezione della natura. E si lascia morire. Lo stesso Richaud, in un'intervista a Stradanove, dichiarò: "La sensibilità può essere una debolezza. Essere sensibile vuol dire essere in ascolto, essere disponibili, aperti davanti alla realtà. Ma una presa di coscienza eccessiva può portare alla follia. Forse a volte è necessario essere duri, è necessario obbligarsi a non pensare, perché non si può prendere su di sé l' infelicità del mondo". L'autore Frédéric Richaud, 35 anni, è autore di soli due piccoli libri, gioielli per il linguaggio poetico, l'equilibrio della costruzione, il disegno lieve e sicuro con cui luoghi, personaggi, situazioni e panorami vengono tratteggiati. Il primo libro è pubblicato nel 1999 dalla casa editrice Ponte alle Grazie, 'Il signor giardiniere'. 'La porta del diavolo', il libro presentato lo scorso settembre sempre per Ponte alle Grazie, è la storia di un amore che finisce in un dramma, in un paese della Provenza. ...una frase "Lì, la testa china su ciascuno di quei territori nascosti, osservo il mondo che si anima liberamente: l'erba allontana il fiore che la incomoda, la limaccia s'inerpica con cautela su una foglia di lattuga, la cavalletta salta portentosamente da un'erba all'altra, la formica trasporta a fatica un seme più grosso di lei. E io, io non esisto più nel mezzo di questi piccoli universi, ciascuno dei quali è per me più grande di tutte le vostre galassie". Perché andare in libreria Un libro curato, un messaggio sapiente e ordinato. Parole chiave del libro: cura, sensibilità, studio, rispetto. Chi le vuole riconoscere come proprie, non può mancarlo.