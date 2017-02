Il sogno sciamanico

Quando entriamo nello stato di sogno, da addormentati, la memoria della nostra coscienza si affievolisce. Al mattino ci ricordiamo a malapena di qualche episodio avvenuto nel sogno della notte. In molte tradizioni sciamaniche le esperienze ricevute nei sogni hanno la stessa valenza, anzi in certi casi ancora di più, delle esperienze avute durante lo stato di veglia. Ciò che avviene in questo stato può essere vissuto con maggior presenza e le esperienze fatte possono entrare a farparte del bagaglio della nostra vita.

Esistono vari modi per vivere e utilizzare i sogni

Come sognare in modo lucido