Il teatro delle ombre cinesi

Recitare nel teatro delle ombre cinesi serviva a venerare le divinità ma anche a scacciare fantasmi e mostri, anche se poco dopo ha assunto il suo carattere di intrattenimento che conserva tutt'oggi. Gli spettacoli venivano recitati solo dopo il tramonto e le storie narrate erano fedeli alla religione e alle superstizione legata alle vicende di fate, genii, fantasmi e mostri. La leggenda unisce il teatro delle ombre alla filosofia taoista e al buddismo. In cinese, le figure, composte da undici parti e con la testa in rilievo, si chiamano piying: "ombre in cuoio". In principio venivano intagliate nella carta bianca e oggi vengono cesellate nel cuoio dipinto con colori studiati per dare maggiore espressione e intensità al carattere di ciascun personaggio. Presso gli antichi gruppi, tra le quinte erano visibili numerose figure sospese sullo stesso filo. Tra gli "attori" che aspettavano di entrare in scena, la figura più vicina e finemente cesellata era quella della Dea della Misericordia. Onorata come l'antenata del teatro delle ombre viene tutt'ora accolta con profondo rispetto e cura. I gruppi teatrali sono composti da tre a cinque attori che recitano e suonano contemporaneamente muovendo le sagome con l'aiuto di tiranti di ferro. Nel teatro tradizionale, i gruppi teatrali, dovendosi adattare alle rappresentazioni a cielo aperto, utilizzavano una pedana smontabile fatta di barre di legno laccate di rosso, davanti alla quale montavano un sipario rosso vivo decorato con fiori dorati per dare più intensità all'atmosfera di festa. Nel tempo, gli "attrezzi" del mestiere si raffinarono, lo schermo da semplice foglio di carta bianca incollato su una cornice di legno venne sostituito da un lenzuolo di tela bianca e l'illuminazione, dalla lampada ad olio, con gli anni '50, passò alle lampade fluorescenti rendendo così le attuali immagini più nitide e definite.