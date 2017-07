Il tempo delle ninfee

Monet, il padre dell'impressionismo, acquistò la casa di Giverny nel 1890; qui trascorse gli ultimi trent'anni della propria esistenza e fece costruire il giardino giapponese che gli diede tanta ispirazione nel dipingere i suoi ultimi capolavori: le ninfee. Lo studio di Monet per le ninfee fu talmente intenso e quasi ossessivo che nel 1925, un anno prima della sua morte, l'artista scrisse "Non dormo più per colpa loro, di notte sono continuamente ossessionato da ciò che sto cercando di realizzare. [...] Ma non vorrei morire prima di aver detto tutto quel che avevo da dire; o almeno aver tentato. E i miei giorni sono contati". Queste opere rappresentano l'evoluzione del pensiero e della pittura di Monet, la completa espressione di un nuovo modo di vedere e interpretare la natura. Grazie al più grande prestito mai concesso all?estero dal Museo Marmottan Monet di Parigi, il Palazzo Reale di Milano ha allestito una mostra che si intitola "Monet, il tempo delle ninfee", visitabile fino al 27 settembre. Il percorso espositivo consta di 20 grandi e grandissime tele dipinte tra il 1887 e il 1923, che raccontano al visitatore la ricerca di Monet attraverso lo studio della natura e degli elementi dell'arte giapponese, tanto cara al pittore (fu uno dei maggiori collezionisti di stampe giapponesi della tradizione ukiyo-e, circa 270). L'esposizione comprende anche alcune foto dell'epoca ritraenti il giardino di Giverny, attualmente il più visitato al mondo. Per visitarla e avere più informazioni: www.mostramonet.it. Orari: da martedì a domenica, dalle 9.30 alle 19.30 lunedì, dalle 14.30 alle 19.30 giovedì, dalle 9.30 alle 22.30 la biglietteria chiude un?ora prima Chiara Boracchi