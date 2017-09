Donne, Il tipo “autunno”

I colori freddi e i contrasti non stanno bene al tipo autunno, lo fanno apparire stanco e pallido. Il colorito della donna autunno è caldo e luminoso, con un fondo dorato. La pelle può essere di colore avorio chiaro o rosato, oppure beige dorato in tutte le sue gradazioni, fino al bronzo, spesso punteggiato di lentiggini color oro, piuttosto scure, o rossicce. Sono per natura piuttosto pallide, raramente hanno le guance rosate e hanno bisogno di un fard carico per ravvivare il viso. Si abbronzano molto lentamente e si scottano facilmente al sole. Le donne autunno hanno per lo più i capelli rossi o almeno con riflessi rossastri, comprese tutte le sfumature di castano, rame, biondo rossiccio, fino al carota fino al biondo dorato scuro o il bruno. Gli occhi hanno generalmente un colore caldo: castano dorato, castano scuro, nocciola , verdi chiarissimi, azzurri, turchese, blu o verde oliva.. "da gatto". Tutte le tonalità della terra e dell'oro fanno apparire i tipi "autunno" nella luce migliore. Per quanto riguarda il colore bianco, è preferibile il panna al bianco puro. Un caldo albicocca o un rosso-arancione valorizzano a pieno la loro carnagione color pesca. Altri colori adatti sono: verde bottiglia, petrolio, ruggine, granturco. Da evitare i colori troppo decisi del blu, il rosa socking e altri colori troppo accesi. Consigli per il trucco