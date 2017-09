Bellezza femminile: le donne “inverno”

Solo le donne, tipo inverno possono "portare" il nero e il bianco ghiaccio veramente bene, come pure i colori decisi come il blu carico, il rosso luminoso, il verde abete, il giallo limone. Anche i contrasti donano alla sua persona: nero/rosso, bianco/rosa, blu/ciclamino, verde smeraldo/rosso rubino. L'arancione e le tonalità del blu che tendono al giallo non fanno parte della tavolozza della donna inverno. Biancaneve è un classico tipo "inverno": la pelle bianca come la neve, le labbra rosse come il sangue e i capelli neri come l'ebano. La pelle della donna inverno tende sempre un po' all'azzurro. Per questo la sua carnagione ricorda spesso la porcellana, così fredda e pallida. Il colore della pelle può variare dal bianco puro al giallo pallido, una tinta oliva molto chiaro. Le guance sono chiare, senza alcuna ombra di rosa e a volte sono punteggiate di lentiggini grigio-marrone.Non si abbronza mai veramente, la sua pelle si scurisce solo leggermente. Le donne inverno generalmente hanno i capelli scuri: neri, bruni con riflessi mogano o castano scuro tendente al cenere. E' tipico della donna inverno perdere precocemente il colore dei capelli: tende a una bella tinta grigio argento o bianca. Gli occhi sono azzurro chiaro, verde scuro, bruni o neri, nocciola o grigi. E' tipico l'anello scuro intorno all'iride.

