Il tocco antico del Tuina

Il Tuina si serve di oltre quaranta diversi tipi di manipolazione per drenare i canali energetici principali e riequilibrare il Qi o energia. Niente aghi, quindi, solo l'uso delle mani con le quali il terapeuta preme, spinge, afferra, trattiene o "punge" stimolando con la pressione del pollice i punti di agopuntura. Si tratta di una tecnica millenaria i cui principi teorici e pratici si rifanno al taoismo e alla teoria dello Yin e Yang, le due forze diverse e complementari che danno vita al Qi, l'energia che alimenta ogni forma di vita. Efficace su quasi tutte le patologie e nei trattamenti di malattie croniche, infiammazione delle articolazioni, artriti, artrosi e dolori muscolari, il Tuina può essere utilizzato anche per rafforzare il sistema immunitario e per regolare l'attività del sistema nervoso. Sbagliato considerarla semplicemente un massaggio. Al di là della tecnica di manipolazione, il punto focale del Tuina resta la diagnosi, capitolo non contemplato dalle tecniche di massaggio. Per capire appieno i fondamenti del Tuina occorre spiegare come funziona il sistema medico nella società cinese. In Cina la complementarietà fra medicina tradizionale cinese e medicina occidentale è un dato di fatto. Tutti gli ospedali hanno un reparto di medicina occidentale, così come hanno un reparto di medicina cinese. Questa singolare interazione, suscita da un lato l'interesse di una folta schiera di medici europei, dall'altro la speranza per i cinesi di un comune futuro delle due medicine. Certo esiste ancora molto scetticismo da entrambe le parti: i medici occidentali pensano di studiare di più, mentre quelli cinesi pensano che gli occidentali siano troppo teorici. Tuttavia, l'efficacia dei trattamenti e la curiosità della gente, sempre più desiderosa di terapie non invasive, stanno dando risultati tangibili anche in Italia. IOME