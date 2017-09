Il vento fa festa. Ne ha tutti i motivi

Il vento nel mondo

Oltre 200 eventi in almeno 40 paesi: questo il bilancio delle attività previste per la giornata mondiale del vento, per promuovere l'energia eolica. Partecipano migliaia di persone in tutto il mondo. Quest'anno è più importante perché tra una settimana a Rio De Janeiro c'è la conferenza Rio +20, in cui saranno definiti i nuovi obiettivi delle energie pulite in tutto il mondo al 2030.

Attualmente l'energia eolica è diffusa in più di 75 paesi nel mondo e ben 21 di essi possono vantare oltre 1.000 megawatt installati; con il giusto supporto (perlopiù politico), secondo l'Aper (Associazione italiana produttori energie rinnovabili) la produzione di energia eolica potrebbe raddoppiare già entro il 2015, arrivando a fornire dal 9 al 12% della richiesta globale di elettricità entro la fine di questo decennio. In termini di riduzioni di emissioni nocive, questo significherebbe 1,5 miliardi di tonnellate di CO2 in meno. Ogni anno.

Il vento in Europa

Nel 2020 le rinnovabili supereranno il 20% dei consumi finali di energia dell'Unione europea. Sarà l'eolico a crescere più di tutti, dal 2% al 14,1% dei consumi totali di corrente elettrica.

Il vento in Italia

Ad aprile il 6,4% della produzione elettrica italiana è stata generata dal vento, secondo i dati Terna, con un picco di produzione registrato il 5 dicembre 2011 di oltre il 9%. Nel 2011 in Italia l'eolico ha garantito oltre 10 terawattora di produzione di energia pulita. Complessivamente sono 7.250 i megawatt installati in sedici regioni e 450 Comuni.

Centinaia di manifestazioni si terranno in tutto il mondo e, naturalmente, anche in Italia. Convegni, conferenze come quelle di Roma al Senato e all'auditorium del Gse (Gestore servizi energetici), ma soprattutto numerosi parchi eolici italiani saranno aperti al pubblico in nove regioni per visite guidate.

Secondo un sondaggio presentato da Renato Mannheimer durante un convegno Anev (Associazione nazionale energia dal vento) il 12 giugno, "oltre il 90% degli italiani è a favore dell'eolico".