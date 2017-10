Il vivavoce lo carico alla luce… del sole

Della grandezza di uno smartphone, Nilox propone il Power Sun, il nuovo vivavoce per auto che si ricarica con il sole. Alla carica infatti ci pensa il pannellino fotovoltaico posto sul retro. Grazie a tre piccole ventose e a un supporto trasparente lo si attacca al parabrezza per sfruttare tutta la luce possibile, tempo meterologico permettendo. Niente più cavetti scomodi e penzolanti da collegare all'accendisigari. Il vivavoce comunica direttamente con il telefono collegato, che riconosce automaticamente nel proprio raggio d'azione, diventando una sorta di microfono integrato. Entrambi i modelli, Power Sun 200 e 300, consentono così di rispondere alle chiamate e di gestire agevolmente il cellulare, senza l'obbligo di staccare le mani dal volante. Dotati di porta usb, è possibile aggiornare il software e ricaricarli completamente quando il sole non c'è. In dotazione cè comunque anche il cavo per l'accendisigari; inoltre, grazie alla comoda funzione Full Duplex, sono in grado di ridurre il rumore e attenuare l'effetto eco tipico delle telefonate in vivavoce. Nel modello Power Sun 300 le chiamate in entrata vengono visualizzate sul display, sia con numero chiamante che con nominativo salvato nella memoria del cellulare: è possibile quindi memorizzare i riferimenti per richiamarli immediatamente o immagazzinarli nella rubrica del dispositivo, che contiene fino a 200 numeri.