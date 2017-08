Il walking: un’attivit

In immagini provenienti da N.Y., o da altre città americane spesso ci è capitato di vedere nei parchi pubblici o per strada persone di tutte le età che camminavano con andatura sostenuta; ebbene stavano praticando il walking. Secondo le statistiche, i praticanti di oltre oceano sarebbero già oltre i sessanta milioni. Pur praticata e consigliata da sempre a coloro che, per motivi specifici, non potevano correre o svolgere attività in palestra, solo oggi, che è considerata una delle nuove tendenze in arrivo dagli U.S.A, è stata rivalutata ed introdotta nelle comuni attività fisiche alternative. In sostanza si tratta della riscoperta della "camminata" come attività per mantenersi in forma ed efficienti. Il gesto atletico è molto semplice, consiste in una spinta in avanti del piede, che consente di mantenere il baricentro del corpo molto "radente" al suolo, proprio come quando si cammina. Nella corsa la spinta avviene in avanti e in alto con il conseguente innalzamento e relativa ricaduta del baricentro. Evitare, o diminuire, la ricaduta verso il basso, permette di sollecitare molto meno le strutture muscolo scheletriche, conseguentemente quest'attività si adatta anche a persone in sovrappeso, con problemi di schiena, con una scarsa condizione fisica o sedentarie. Nella camminata sportiva, l'intensità dello sforzo può essere regolata, dall'ampiezza del passo, dalla frequenza d'appoggio e dalla pendenza della superficie dove si pratica. L'attrezzatura Scarpe adeguate allo scopo, ben ammortizzate al tallone ma tali da non perdere sensibilità in appoggio, l'importante è che siano adatte al vostro tipo di piede; all'acquisto vi consigliamo di rivolgervi a negozi e persone competenti. Abiti adatti che proteggano secondo la stagione dal freddo o dal caldo ma che comunque permettano la traspirazione. Facoltativo, ma utilissimo quindi espressamente raccomandato, il Cardiofrequenzimetro per mantenere sempre sotto controllo la frequenza cardiaca d'allenamento. Benefici Essendo prevalentemente aerobico, i benefici che si ottengono sono quelli delle attività di questo tipo quindi di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Le persone che lo praticano lo ritengono rilassante, insomma antistress. La pratica aumenta il dispendio calorico giornaliero aiutando coloro che vogliono perdere massa grassa. Emanuele Oliva