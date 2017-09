Imparare a valorizzare le proprie potenzialità

La Biotransenergetica è un metodo che ci aiuta a realizzare la nostra essenza a valorizzare le nostre potenzialità, a "onorare la nostra natura", a seguire i nostri sogni ed aspirazioni....Come realizzare, e soprattutto riconoscere i nostri bisogni più intimi? "Restare" è il primo passo per entrare in contatto con noi stessi e anche con l'altro. Restare vuol dire non andare via, ascoltare quello che ci dice il nostro corpo e seguire la strada della fiducia abbandonando quella della paura. Purtroppo nella vita di tutti i giorni siamo sempre di corsa, presi da una logica basata sulla produttività e sulla fretta che non lascia spazio all'ascolto interiore...questo lo sappiamo fin troppo bene... ma se siamo veramente consapevoli e soprattutto vogliamo uscire da questa logica, cosa possiamo fare per realizzare una condizione di benessere e padroneggiare così la nostra salute? Si, perché il benessere è un effetto collaterale che si realizza quando impariamo a seguire la nostra natura più vera, la salute è la conseguenza più immediata. La Biotransenergetica insegna proprio questo, a riconoscere sé stessi, a "lasciare andare" ciò che è sovrastruttura e che inevitabilmente ci allontana da noi stessi: è la persona che deve compiere un processo di riconoscimento delle proprie paure e avere il coraggio di cambiare. La parola chiave è "QUI E ORA", il tutto si realizza sempre adesso, è sempre adesso che attraverso l'ascolto e la fiducia possiamo riconoscere le nostre paure che automaticamente affiorano e trasformarle in punti di forza. Anche la malattia assume un significato diverso, il sintomo diventa la manifestazione di un messaggio interiore. Quindi accoglierlo e riconoscerlo per ciò che mi vuole trasmettere è il primo passo verso la consapevolezza e successivamente l'autoguarigione. Sonia Tarantola Bibliografia: Lattuada Pierluigi, Per vedere bene - MEB Padova Lattuada Pierluigi, Potere spirituale e guarigione - MEB Padova Lattuada Pierluigi, In viaggio per risvegliarsi - MEB Padova Lattuada Pierluigi, Massaggio d?amore - MEB Padova Lattuada Pierluigi, Sciamanesimo brasiliano - Xenia Padova Lattuada Pierluigi, Il modo ulteriore - MEB Padova Lattuada - Silveira, Lavorare con i chakras - MEB Padova Lattuada Pierluigi, Inno al tuo cuore nascosto - Firenze libri Lattuada Pierluigi, Biotransenergetica- Xenia Milano Lattuada Pierluigi, Sotto stelle diverse - Xenia Milano Lattuada Pierluigi, Oltre la mente - Franco Angeli Milano