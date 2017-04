Piccoli impianti fotovoltaici illuminano l’Africa rurale per 7 dollari al mese

Oggi, nell’Africa sub-sahariana, il 68 per cento della popolazione – oltre 600 milioni di persone – non ha accesso all'elettricità. La domanda elettrica è in crescita e per soddisfarla sarebbero necessari grandi investimenti per migliorare gli impianti e la rete di distribuzione. La soluzione arriva da impianti fotovoltaici autonomi (stand alone) che assicurano la fornitura di elettricità a prezzi contenuti.

125mila famiglie possono usare l’elettricità durante la notte

L’idea vincente degli impianti fotovoltaici

Il solare è la soluzione migliore per l’Africa