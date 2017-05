Zero rifiuti, nuove risorse: l’impianto di depurazione di Bresso, dove le acque reflue diventano biometano

Dal 12 al 14 maggio si sono tenuti i #Waterevolution day organizzati da Gruppo CAP – l’azienda che gestisce il servizio idrico della Città Metropolitana di Milano e oltre 200 comuni – che ha aperto al pubblico le porte dell’impianto di depurazione di Bresso-Niguarda al confine tra Milano e provincia. L’obiettivo era quello di mostrare il processo di depurazione delle acque reflue sottolineando il loro valore in ottica di economia circolare, in particolare attraverso l’iniziativa #BioMetaNow. Il gruppo automobilistico Fiat Chrysler Automobiles (FCA), infatti, ha consegnato al Gruppo CAP una Fiat Panda Natural Power che viene alimentata con biometano prodotto nell’impianto di Bresso. L’obiettivo è percorrere 80mila chilometri per testarne la qualità e l’efficienza.

#BioMetaNow, un aggiornamento

Oggi siamo a Bresso per scoprire come funziona l'impianto di depurazione di @gruppocap #Biometanow pic.twitter.com/hYZPzvpD87 — LifeGate (@lifegate) 12 maggio 2017

Dalle acque reflue al biometano

Zero rifiuti, nuove risorse

Immagine in evidenza: La sperimentazione volta studiare l'inserimento delle microalghe nel processo di depurazione all'impianto di Bresso © Gruppo CAP