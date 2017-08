Imre Makovecz, architetto naturale

Negli anni '60, sia in Europa (Olanda, Germania e Paesi scandinavi) che in America, riaffiorano nuove esigenze legate al tema dell'abitazione e si rafforzano le tendenze verso un nuovo movimento organico. E' un movimento di opposizione all'ideologia materialista, alla negazione dello spirito umano, al modo di vivere monotono e meccanicizzato, alla compressione dello slancio della libertà di pensiero e, soprattutto, all'architettura razionalista. Si procede pertanto verso la creazione di un'architettura basata sulle tradizioni locali, sulla comprensione delle leggi della natura, sull'esaltazione del rapporto tra l'uomo e l'universo. Il movimento dell'architettura organica ungherese si esprime attraverso le opere di lmre Makovecz, che si basano sulle teorie di Frank Loyd Wright, Bruce Goff, Herb Green, Alvar Aalto e soprattutto sulle idee antroposofiche di Rudolf Steiner. "Nel mio lavoro vedo questo come il più importante di tutti gli aspetti: in conformità con i miei istinti naturali e con i miei sforzi coscienti, lavorare alla riscoperta del motivo della arte folk e, insieme a questa, preparare un'architettura ungherese del ventesimo secolo credibile ed autentica. Questo mio doppio lavoro è imbevuto del 'Goetheanism' di Rudolf Steiner." Le opere di Makovecz costituiscono un elemento di congiunzione e di sovrapposizione tra modernità e tradizione. La forma dei suoi edifici non ricalca i principi classici della geometria, ma attraverso una reinterpretazione attingono alla simbologia della tradizione ungherese. Simboli della cultura (il tulipano presente nella tradizione turca), simboli animali (il falco), simboli religiosi (la luna e il sole), simboli umani (le finestre adoperate come occhi o come volti). Il richiamo alla natura è un elemento costante nelle realizzazioni di questo architetto: aperture contornate da disegni naturali (forme di rami ed alberi), disegni di foglie, simboli di vita che riconducono all'aspetto più selvaggio e arcaico dell'architettura.

Tomaso Scotti