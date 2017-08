Ad aprile in giro per Perugia in bici elettrica

Anche Perugia sente l’esigenza, come altre città italiane, di promuovere uno stile di vita che rispetti la salute dei cittadini e dell’ambente e valorizzi il territorio puntando al risparmio delle risorse, così Perugia in Bici elettrica, attraverso l’impiego delle biciclette elettriche a pedalata assistita, vuole incoraggiare tutti a migliorare la propria qualità di vita, promuovendo abitudini più sane, ecologiche ed economiche, nell'interesse della propria persona, di ciò che ci circonda e delle future generazioni. Per questo CTA EcoBike realizzare eventi, iniziative e percorsi turistici eco-sostenibili di una o più giornate, che promuovano le eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche dell’Umbria a cominciare dalle sue principali città. CTA EcoBike è un’associazione turistica e di promozione sociale che opera nel settore dell'eco-mobilità, proponendo un modo nuovo e originale di vivere le terre dell'Umbria, sia per i turisti che per chi vive o lavora all'interno del territorio regionale. Promuove la tutela e la riscoperta delle bellezze e delle eccellenze dell’Umbria tramite la bicicletta elettrica a pedalata assistita, un mezzo innovativo e accessibile a tutti. Il progetto prevede l'organizzazione presso il centro di Perugia di nove eventi eco turistici a partire dal mese di Aprile per tutti i fine settimana, ovvero 4/5 , 11/12 , 18/19 , 25/26 Aprile, più il giorno Mercoledì 22 Aprile, in concomitanza della Giornata Mondiale della Terra. Verranno organizzati 2 tour al giorno, mattina e pomeriggio per un gruppo massimo di 10 persone ogni turno guidate e scortate da un a guida turistica e da un biker accompagnatore. Saranno proposti sia escursioni classiche con visita dei luoghi artisticamente più rilevanti della città, che itinerari mirati a esaltare aspetti meno conosciuti del territorio ma non per questo meno significativi. Scegliete il vostro: 1° fine settimana: Perugia Etrusca - visita guidata di porte, mura e reparti etruschi nella città, visita del camminamento sotterraneo Etrusco sotto la cattedrale di San Lorenzo. 2° fine settimana: Arte e Artigiani - visita dei laboratori artigianali e creativi facenti parte delle associazioni Articity e Fiorivano le Viole, con visita del museo del tessuto di Marta Brozzetti e del museo del vetro “Studio Moretti Caselli”. 3° fine settimana: Perugia Spirituale – visita guidata dei principali e più significativi luoghi di culto di Perugia, ovvero San Lorenzo, San Domenico, San Pietro, Tempio di Sant’Angelo. 4° fine settimana: Le Meraviglie di Perugia – visita guidata dei più bei luoghi panoramici e delle più celebri attrattive di Perugia, ovvero fontana Maggiore, Palazzo dei Priori, San Francesco al prato e oratorio di San Bernardino, San Pietro, Porta Sole, Viale indipendenza e i punti panoramici più belli della città. Ogni tour dura di 2,5 / 3 ore circa e il contributo associativo previsto è 25 € comprensivo di tessera CTA con assicurazione, ingresso ai musei, acqua e succhi di frutta offerti durante lo svolgimento del tragitto. Perugia ha molto da offrire e in bicicletta vi sembrerà tutto più accessibile e vicino. Pedalare green senza fretta e senza fatica, grazie alle bici elettriche sarà divertente oltre a essere rispettoso dell'ambiente.