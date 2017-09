Pesce: in arrivo la “carta d’identità”

Secondo un provvedimento deciso dalla Commissione Europea, dal prossimo primo gennaio tutto il pesce venduto al dettaglio dovrà essere accompagnato da un'etichetta che indichi il nome commerciale della specie, il metodo di produzione (acquacoltura o pesca 'classica') e l'area in cui la cattura ha avuto luogo. Secondo le intenzioni della Commissione, la nuova misura dovrebbe informare meglio i cittadini sui prodotti e permettere di controllare più efficacemente i vari passaggi della catena di vendita dei prodotti ittici. L'etichetta dovrebbe anchesì ridurre i rischi di frode per il consumatore e facilitarne la scelta. I pesci pescati in mare aperto dovranno recare informazioni sull'area di cattura, sulla base di una lista predefinita, mentre per i pesci d'acqua dolce sarà obbligatorio menzionare lo Stato membro o il paese terzo in cui sono stati pescati. Per quanto riguarda i pesci d'allevamento dovranno indicare il paese in cui è avvenuta la fase finale di crescita.