In azienda l’auto è verde

Perché la necessità di un convegno nazionale sulle "green fleet", le flotte verdi? Perché il 20% della produzione di CO2 deriva dal trasporto su strada, di cui il 12% dalle automobili. Anche le flotte aziendali hanno una loro responsabilità o, vedendola in positivo, un'opportunità di promuovere la riduzione di questi carichi di CO2. Questa è la prima motivazione che abbiamo colto nell'organizzare il convegno, assieme a Mission Fleet. Ci sono esempi di aziende europee ed italiane che hanno adottato una mobilità sostenibile? Ci sono dei dati a livello europeo. La sostenibilità delle flotte aziendali è un obiettivo difficile da raggiungere: si pensi che in Inghilterra solo il 4% delle società ha una policy auto sostenibile, il trend atteso per l'Europa, entro quest'anno, è dell'8%. Le società, ad oggi, ricercano prima la sicurezza dell'auto, il prezzo, enentuali vantaggi nel trattamento fiscale, confort, costi di gestione e solo al sesto posto collocano la compatibilità ambientale, al settimo marca e design. Quello che possono fare le società sono cose diverse: ad esempio considerare non solo il rapporto costo-beneficio ma anche il costo totale di uso e di proprietà, includendovi anche l'impatto ambientale, passando da una visione di breve termine ad una di lungo termine. E poi l'eco-drive: guidare in maniera ecocompatibile, a bassa velocità, a bassi regimi, controllare gli pneumatici, avere navigatori che danno il percorso più rapido... Questa è la nuova policy che molte società stanno cercando di attuare. Quanto può risparmiare un'azienda con una flotta verde? Il parametro principale di risparmio dipende dalla scelta del modello dell'auto e dal suo utilizzo. Se la sappiamo usare in modo più razionale il risparmio è molto forte. Bisogna intervenire soprattutto sulle persone che fanno parte della nostra società: invece di acquistare dei suv, scegliamo macchine più piccole, che consumano meno. L'evento è a Impatto Zero®: perché questa scelta? Dobbiamo dare l'esempio. Impatto Zero® vuol dire che abbiamo compensato tutte le emissioni di CO2 che sono previste per l'evento, che provengono dai trasferimenti delle persone, dall'utilizzo della sede del convegno, l'organizzazione dei servizi. E' il minimo che possiamo fare! Per info: http://www.acquistiesostenibilita.org/eventi.asp Chiara Boracchi