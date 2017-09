In Corea il fotovoltaico dei record

40.000 pannelli fotovoltaici installati su di una superficie di 213.000 metri quadrati con una capacità di produzione pari a 10 MW. Questi i numeri di quello che è il più grande impianto fotovoltaico della Corea del Sud. Installato sul tetto dello stabilimento di Asan, sulla costa orientale della Repubblica di Corea, una delle sedi della Hyundai Motor Company, l'impianto sarà in grado di produrre fino a 11,5 milioni di kWh di energia elettrica all'anno, fornendo un approvvigionamento stabile di energia elettrica per un di 3.200 famiglie. Grazie alla produzione di energia rinnovabile, le emissioni evitate saranno pari a 5.600 tonnellate di anidride carbonica, equivalente alla piantumazione di 1.120.000 alberi. La sostenibilità in casa Hyundai Questo è soltanto l'ultimo dei progetti all'interno della CSR della casa automobilistica coreana. Hyundai ad esempio punta molto sullo corretto smaltimento e rottamazione dei proprio veicoli, una volta arrivati a fine vita. Tanto da realizzare un vero Centro Ricerche per la rigenerazione delle auto: qui le auto vengono letteralmente traformate in altri oggetti di uso comune. Fino ad oggi ne hanno recuperate circa 4.000. La casa automobilistica, negli ultimi anni, ha puntato molto sulla ricerca di soluzioni e motorizzazioni in grado di risparmiare carburante, diminuire le emissioni e l'inquinamento: il sistema "Blue Drive" comprende auto ibride, ibride plug-in, elettriche, ad idrogeno e a biocombustibili. Hyundai sarà una delle prime, insieme a Honda e Mercedes, a commercializzare a livello mondiale le auto ad idrogeno.