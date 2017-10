In Friuli il biogas da 1 milione di euro

Questa è una delle tante centrali a biogas presenti nel nostro Paese, che al 2011 si contavano in 521 impianti. Una centrale da 1 MW che produce 8.500 MWh l'anno, alimentata da una filiera autoctona costituita da una quindicina di imprese agricole che producono, su circa 300 ettari di terreno, tutta la biomassa necessaria. L'impianto in questione, realizzato dalla società Greenway Società agricola (costituita da tre famiglie di imprenditori agricoli), sta aiutando le imprese agricole dell'area a resistere alla crisi del settore: "Abbiamo scelto di diversificare il nostro modello di produzione sfruttando le opportunità aperte dalle fonti di energia rinnovabile", ha spiegato Marco Tam, presidente dell'associazione. "I risultati del primo anno ci danno ragione - continua - la ricchezza che produciamo qui, qui rimane in perfetta coerenza con la filosofia della filiera corta: oltre alla cessione di energia elettrica prodotta alla rete si è creato un indotto importante per un territorio di piccoli paesi con poche migliaia di abitanti che si sono sempre basati sull'attività agricola e che quindi avvertono da tempo le difficoltà del settore". Secondo i dati forniti, l'impianto Greenway di Bertiolo, costato 5 milioni di euro, ne fattura due, con una ricaduta sul Pil locale di oltre 1 milione euro l'anno.

Le critiche al biogas