In moschea tira una bella aria

Il progetto da due milioni e mezzo di euro vede coinvolta la moschea di Norderstedt, vicino ad Amburgo. L'obiettivo della comunità islamica della piccola cittadina tedesca è utilizzare i minareti, il luogo dove il muezzin richiama i fedeli per la preghiera, per produrre energia eolica. Il tutto grazie all'installazione di due pale del diametro di 1,5 metri ciascuna. L'idea è dell'architetto di origine turca Selcuk Ünyilmaz: "Ho pensato a come conferire un aspetto ecologico ad un luogo sacro. Il mio intento è unire la tradizione alla modernità". La scelta dell'eolico invece del solare è dovuta alla posizione geografica: "La moschea si trova nel Nord della Germania ed è praticamente impossibile svegliarsi senza che soffi il vento". Ma non si tratta di una novità assoluta. Il gruppo missionario Tablighi Jamaat ha recentemente annunciato di voler costruire una moschea a basso impatto ambientale a Londra, con tanto di turbine eoliche sui minareti, in tempo per l'inaugurazione dei Giochi olimpici del 2012. Ünyilmaz ha svelato il progetto in un momento d'oro per le rinnovabili in Germania. Il governo di Berlino, infatti, ha da poco annunciato di voler abbandonare l'energia nucleare entro il 2022 in favore di uno sviluppo di fonti alternative.