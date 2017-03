Con il cane in vacanza: dove andare, come organizzarsi

Come fare per portare il cane in vacanza? O dove lasciarlo, se la destinazione del nostro viaggio è un luogo che non accetta animali domestici? Si tratta di domande sempre più attuali, visto che proprio i cani sono tra gli amici a quattro zampe più presenti nelle nostre case, secondi solo ai gatti: ce ne sarebbero ben 7 milioni nelle nostre case. Ecco qualche suggerimento per scegliere la destinazione giusta per noi e per il nostro amico Fido.

Col cane in vacanza: quali strutture turistiche lo ospitano?

Siti internet di riferimento

Cosa fare durante il viaggio?

Libretto sanitario e giochi

Non lasciarlo solo

Prevedere molte soste

In aereo

In nave o traghetto

Quanto costa portare il cane in vacanza?

In auto

In treno

In aereo

In traghetto

Dove vado per il passaporto di Fido?

Pronto soccorso - punture di insetto

Pronto soccorso - colpo di calore

inizia ad ansimare velocemente come risposta compensatoria

Se non posso proprio portare Fido con me, come scelgo la pensione?

La visita preliminare

Il veterinario

Lasciate un recapito