Caricarsi di energia in vacanza, come facevano i toltechi

La "vacanza evoluta" è uno spazio creativo, libero e ricco di stimoli in cui sperimentare e scegliere le esperienze da inserire nel quotidiano e prepararsi a un rientro che non sarà una fine ma l'inizio di una vita di qualità migliore, perché abbiamo imparato come fare scorta di energia e capitalizzarla. Per saperne di più sui principi e le tecniche del "caricare energia" possiamo ricorrere all'esperienza degli antichi toltechi, popolazione del Messico composta anche da sciamani e guerrieri, la cui tradizione e stile di vita ponevano come priorità l'accumulare energia. Da loro possiamo apprendere come sperimentare nelle nostre vacanze la tecnica del "non fare": un modo intelligente per liberare l'energia personale. Scoprendo la loro filosofia potremmo rivoluzionare la nostra idea di vacanza. Ogni volta che compiamo un'azione secondo schemi predefiniti, compresi quelli del divertimento e del riposo, intrappoliamo energia. Quando ci conformiamo a un modello mentale, ci separiamo dalla fonte creativa che è in noi. Per sentirci invece vitalizzati proviamo: l'agire libero da schemi, anche da quelli degli stereotipi dei comportamenti cosiddetti non convenzionali. Applichiamo il "Non Fare" quando ci lasciamo liberi di seguire il sentire, e stiamo in ascolto di quello che il corpo vuole fare in quel preciso momento. Scopriremo che ci sentiamo vivi e pieni di energia quando evitiamo di essere solo burattini tirati dai fili della mente. E' infatti la mente a darci direzioni preconfezionate anche rispetto a quello che (a suo parere dice) noi desideriamo fare. Quando invece ci muoviamo in contatto col corpo, seguendo i suoi impulsi creativi, ci carichiamo di energia e viviamo un'esperienza di intensità liberatoria, perché l'azione del sentire ci collega alla sorgente diretta della forza vitale in noi e la mette in movimento. La Vacanza Evoluta è la capacità di vivere la propria vita quotidiana con l'energia di una vacanza. Può farci sperimentare modalità nuove di relazionarci con le persone e darci risposte sul senso della nostra realtà personale. Può aprirci a modi di essere vissuti in piena libertà, poi trasformati consapevolmente in azioni quotidiane irrinunciabili per il nostro nuovo stile di vita. La vacanza può diventare lo spazio privilegiato in cui scoprire cosa cambiare per vivere bene.

Chiara Sozzi