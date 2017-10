In viaggio tra Italia e Cina… senza conducente

È partita da Milano la spedizione "Overland 13", una sfida tecnologica che vedrà quattro Porter Piaggio elettrici impegnati in un viaggio lungo quasi 15.000 km, attraverso i Balcani, l'Ucraina, la Siberia, il Kazakistan e tutta la Cina per raggiungere Shangai il 10/10/10, senza emissioni e alimentati dalla sola energia solare. Furgoncini intelligenti Prototipi altamente tecnologici, sviluppati in collaborazione con il VIAC (VisLab Intercontinental Autonomous Challenge) dell'Università di Parma; prototipi studiati per mostrare come oggi sia possibile far viaggiare merci tra due continenti utilizzando veicoli non inquinanti, alimentati da energia verde ed in grado di monitorare in tempo reale i livelli di inquinamento incontrati lungo il percorso. I quattro camioncini, dotati di pannelli fotovoltaici per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche e di batterie con un'autonomia di 110 km, sono stati concepiti per essere completamente autonomi. In realtà saranno due i Porter automatici e dotati di un abitacolo occupato da sofisticate apparecchiature high-tech, comandate a distanza ed in grado di comunicare in tempo reale via smart phone. Uno farà da spartiacque, sarà 100% automatico, in grado di evitare ostacoli, fermarsi quando richiesto e valutare le condizioni del traffico. Il secondo, in modalità semiautomatica è impostato per seguirne un altro mantenendo comunque una certa autonomia. Il progetto Greenhaviour I mezzi intelligenti, grazie alla collaborazione con l'IBM Human Centric Solutions Emea, monitoreranno costantemente i livelli di inquinamento e di CO2 presenti nell'aria, valori che saranno rilevati da semplici smart phone installati sui veicoli e trasmessi via web a un canale twitter, fornendo così in tempo reale l'accesso a un flusso di dati costantemente aggiornato. Overland nasce nel 1995 da un'idea di Beppe Tenti. Con la prima spedizione da Roma a New York, via terra, si ottiene immediatamente un grande successo e si pongono le basi per i viaggi successivi, con l'obiettivo di scattare un'istantanea del globo a cavallo tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo. Da allora l'equipaggio di Overland ha raggiunto tutti i continenti, attraversando le strade in ogni condizione possibile, con mezzi a motore e perfino biciclette. Ma Overland 13 sarà una sfida senza precedenti, per mostrare il meglio della ricerca italiana nel campo della mobilità.