Inaugurato a Brooklyn, New York, il più grande supermarket alternativo degli Usa

Se lo spirito di una sana, dolce, naturale "controcultura alimentare" vive oggi negli USA, probabilmente si incarna in un supermarket alternativo situato a Park Slope, a Brooklyn. L'iniziativa amatoriale avviata nel '73 da due attivisti al secondo piano di un palazzone in Union Street è diventata oggi un'impresa da 11 milioni di dollari annui con uno staff di 50 dipendenti e 7000 soci. La Park Slope Food Co-op celebra oggi la sua espansione inaugurando un nuovo grande spazio al Garfield Temple, proprio nell'isolato dietro l'angolo rispetto alla vecchia sede. E' stata la prima a nascere delle attuali 277 cooperative alimentari oggi censite in USA, e da oggi primeggia anche in grandezza. In una città, New York, di delizie "all-night" e "designer restaurant", la Park Slope è un'anomalia culturale. I suoi soci dibattono sui temi del vegetarismo totale o parziale, le virtù del tacchino di tofu, il valore dei diversi tipi di aloe vera. Nel nuovo "megastore" ci sono sì generi alimentari normali ("cresciuti convenzionalmente" li chiamano i membri) ma ciò che attira i clienti sono i prodotti ortofrutticoli biologici ("organic"), cibi vegani e macrobiotici, articoli privi di latte, e così via. In assortimento, anche prodotti che non si trovano da nessun'altra parte a new York: cavolo verde, radici fresche di rafano, biete di chioggia, pomodorini... La cosa inusitata è che, oltre ai commessi e ai dirigenti, vi lavorano anche diversi 'volontari': soci della stessa cooperativa che garantiscono due ore a settimana, non solo per organizzare corsi (uno s'intitola "'Meet your meat', cosa succede agli animali prima che finiscano sulla tua tavola?"), incontri e concerti zen, ma anche... per stare alla cassa! "Non conosco nessun'altra cooperativa che abbia la stessa sfera d'influenza - scrive Eve Jochnowitz nel "Journal of Food Studies Gastronomica" - è un ibrido tra una cooperativa e un modo di vita". E conclude: "La Park Slope Coop è un caso paradigmatico, perfetto, di ciò che lo studioso W.J.Belasco chiama 'controcucina': un sistema alimentare che porta con sé valori di contro-cultura, accentuando i benefìci dei cibi biologici, locali, stagionali cresciuti e coltivati da produttori eticamente responsabili".