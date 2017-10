Inceneritori e nanoparticelle, il docufilm

"Sporchi da morire" è il film inchiesta che fa riflettere su un problema non solo nostro, ma soprattutto dei nostri figli, legato alle invisibili nanoparticelle da molti indicate come il più pericoloso strumento d'inquinamento del presente e del prossimo futuro. In questa intervista, Carlo Adolfo Martigli ci racconta l'inchiesta sugli inceneritori che ha dato vita al documentario.