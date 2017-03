Auto elettriche, al via gli incentivi in Alto Adige

Scacco matto alle auto più inquinanti, almeno in Alto Adige. La provincia autonoma di Bolzano ha presentato un pacchetto d’iniziative per lo svecchiamento del parco circolante in favore dei veicoli più sostenibili. Un insieme di misure che risponde alla necessità di incentivare i privati e le aziende nella transizione dal trasporto mediante combustibili fossili a una mobilità basata sulla tecnologia elettrica.

150 colonnine per le auto elettriche entro il 2020

Incentivi anche per le bici cargo

Più auto elettriche, meno CO2