Agricoltura bio per alleviare la povertà e la fame

A fine ottobre un meeting di esperti organizzato dall'UNESCAP e dalla China Green Food Association nella contea di Changyuan, provincia di Henan, in Cina ha lavorato sul tema della lotta alla povertà e alla fame. I partecipanti si sono scambiati informazioni ed esperienze sui metodi per produrre, ditribuire e commercializzare cibi biologici ed ecosostenibili. L'UNESCAP, la United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, patrocina dunque i metodi di agricoltura biologica. In questo quadro, sempre a fine ottobre una notizia dall'India, da "Swineetha Dias Wickramanayaka": aprirà in India un Istituto nazionale per l'agricoltura biologica. Per la fine del mese, secondo il ministro dell'agricoltura indiano. La nascita di un Istituto nazionale per il bio in India, un Paese, un continente, così grande, così povero eppure così fortemente agricolo e ricco di culture, ha un grande valore. Rafforza la posiizone dell'India nel campo dell'agricoltura sostenibile nel mondo. Il governo ha già investito l'Istituto di compiti di responsabilità sullo sviluppo delle produzioni bio, per il mercato domestico. Oltre a fare da propulsore per i mercati interni, l'Istituto che dovrebbe essere operativo dalla fine di ottobre, dovrà coordinare i processi produttivi, l'istruzione dei coltivatori, stabilire gli standard e avviare le procedure per le certificazioni! Il governo indiano ha destinato un miliardo di rupie (22 milioni di euro circa) al progetto. In una dichiarazione a un convegno sull'agricoltura, il ministro ha aggiunto che l'"infrastruttura iniziale" dell'Istituto era pronta, e che nell'organizzazione sarà coinvolto il già attivo Centro nazionale per la fertilità biologica. Stefano Carnazzi